À Monaco, quarante Ferrari perchées sur un rocher

Alors que les grandes maisons de vente font assaut de courtoisie sur le Rocher pour effectuer des adjudications de prestige, la principauté s'est émue tout à coup de l'absence d'une vraie maison d'enchères automobiles locale. Un paradoxe alors qu'elle regorge de voitures d'exception, dans un état remarquable et avec très souvent fort peu de kilomètres, comme si le microterritoire restreignait leur rayon d'action.

Cet oubli sera réparé ce jeudi 8 juin avec la vente inaugurale de MonacoCarAuctions™. Avec un exceptionnel catalogue consacré, noblesse oblige du cheval cabré, aux Ferrari d'hier et d'aujourd'hui, les organisateurs ont décidé de marquer d'entrée leur territoire, comme nous l'a indiqué Laurent Blomet, président fondateur de MCA.

Le Point : En quoi le fait d'être monégasque change quelque chose à une vente aux enchères ?

Laurent Blomet : Monaco constitue à coup sûr, dans l'inconscient mondial, l'un des territoires les plus convoités par les enseignes du luxe. Un de ces lieux incontournables au même titre que New York, Tokyo, les Champs-Élysées à Paris. L'image d'excellence de la principauté est un cadre tout trouvé pour une maison de vente aux enchères comme la nôtre qui a l'avantage, en étant monégasque, de parfaitement connaître le marché local. Si on se souvient que le territoire constitue un vivier exceptionnel de voitures à la

... Source LePoint.fr