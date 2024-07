A Milwaukee, Trump cimente son emprise sur les républicains

Après avoir obtenu le plein soutien des délégués de son parti et une longue ovation, Donald Trump récolte mardi les fruits de sa mainmise sur les républicains, au deuxième jour de leur grand rassemblement à Milwaukee.

Avant même la fête spectaculaire qui doit clôturer jeudi cette convention, le candidat a annoncé repartir en campagne avec un meeting samedi dans l'Etat du Michigan, une semaine exactement après les tirs qui l'ont visé.

Soucieux d'illustrer l'unité de la droite américaine derrière le septuagénaire, à quatre mois de la présidentielle, plusieurs anciens rivaux du républicain doivent s'exprimer à la grand-messe du parti mardi, dans une mise en scène très chorégraphiée.

A commencer par Nikki Haley, très appréciée des électeurs républicains modérés et indépendants.

L'ex-gouverneure de Caroline du Sud a vertement critiqué le milliardaire par le passé, alertant sur un risque de "chaos" en cas de nouvelle présidence Trump.

L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU n'avait d'ailleurs pas prévu de se rendre à la convention de Milwaukee, mais la tentative d'assassinat de Donald Trump a complètement rebattu les cartes, accélérant l'agrégation des républicains autour de la candidature du rescapé.

Elle s'exprimera en milieu de soirée.

Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Ted Cruz... d'autres ex-rivaux de Donald Trump doivent aussi prendre la parole mardi et projeter l'image d'une armée en marche pour déloger le démocrate Joe Biden de la Maison Blanche.

La première journée de la convention, lundi, a elle été marquée par la première apparition publique de Donald Trump depuis la tentative d'assassinat l'ayant visé.

L'ancien président américain Donald Trump ovationné et accueilli par le sénateur de l'Ohio J.D Vance (d) et ses fils Donald Trump Jr. et Eric Trump, au premier jour de la convention républicaine à Milwaukee, le 15 juillet 2024 dans le Wisconsin ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )