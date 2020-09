À Milan, quand Ibra va, tout va

Zlatan Ibrahimovic a beaucoup fait patienter l'AC Milan cet été avant de finalement prolonger son contrat pour un an et 7 millions d'euros annuels net. Les dirigeants milanais se sont sans doute montrés très inspirés de céder aux caprices de la star suédoise qui aura 39 ans le 3 octobre prochain. Car à Milan, encore plus qu'ailleurs, quand Ibra va, tout va...

Ibra lance le Milan

Le Benjamin Button suédois

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Si l'expression se révèle très souvent justifiée dans la vie de tous les jours, elle est bien souvent mise à mal en football. L'AC Milan est d'ailleurs bien placé pour en parler. Que ce soit sur le terrain avec Kakà et Shevchenko ou sur le banc avec Seedorf, Inzaghi et Gattuso, les anciennes gloires milanaises se sont toutes cassé les dents lors de leur second passage en Lombardie. Oui, mais voilà, Zlatan Ibrahimovic est différent. Pourtant, à son retour en janvier dernier, peu imaginaient le Suédois sortir l'autrefois Grand Milan de sa torpeur. Il faut dire que malgré quelquesde ses exploits en MLS, on pensait déjà le Z en pré-retraite. C'était bien mal connaître l'animal. Car si Ibra n'a certes pas - encore - réussi à ramener le Milan en Ligue des champions, il a totalement transfiguré le club lombard.A bientôt 39 ans, Ibrahimovic est la pierre angulaire du renouveau milanais et du jeu de Massimo Pioli de manière générale. Ce dernier qui doit pour beaucoup son maintien sur le banc au Suédois, a d'ailleurs du passer de longues nuits cet été en attendant sa prolongation. "" confiait ainsi le coach des Rossoneri. Ce qui sonnait alors tout autant comme une évidence que comme une prière à ses dirigeants de signer un gros chèque à Zlatan et Mino Raiola, alors en pleine campagne marketing sur Instagram.