So Foot • 05/11/2020 à 06:00

À Milan, Leão a enfin pris son envol

Zlatan n'est pas le seul Rossonero dans une forme étincelante. À sa gauche, Rafael Leão réalise un début de saison épatant pour son deuxième exercice en Lombardie, alors qu'il retrouve le LOSC ce jeudi en Ligue Europa.

AC MilanLille 05/11/2020 - 21:00 Ligue Europa Diffusion sur

En août 2018, Luis Campos était heureux d'avoir attiré le jeune Rafael Leão - 19 printemps à l'époque - dans les filets du LOSC, et avait du mal à le cacher. Deux ans plus tard, le talent lisboète n'a pas encore le palmarès gargantuesque du crack de Bondy - même si la trentaine de briques rapportée au LOSC à l'intersaison 2019 sont une belle première ligne - et l'on ne sait pas si celui qui devrait quitter Luchin sous peu assume toujours cette comparaison. Il n'empêche qu'au moment de recroiser la route de Lille quinze mois après sa traversée des Alpes, la pépite apparaît comme l'un des hommes forts de l'AC