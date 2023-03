A Milan, 50.000 manifestants honorent les victimes de la mafia

Deux mois après l'arrestation très médiatisée en Sicile du boss en cavale Matteo Messina Denaro, quelque 50.000 personnes ont manifesté mardi à Milan, la métropole du nord du pays, pour honorer la mémoire des victimes de la mafia.

Dans la foule rassemblée devant la cathédrale de Milan à l'occasion de cette journée nationale des victimes de la mafia figuraient des centaines de leurs proches. Nombre d'entre eux, qui attendent encore justice, portaient les photos de leurs êtres chers.

"Cela fera 28 ans à la fin du mois, et nous attendons toujours la vérité", a confié à l'AFP Paolo Marcone, 50 ans, dont le père a été tué en 1995 par la mafia à Foggia, dans la région des Pouilles (sud).

Francesco Marcone, un fonctionnaire local, venait de rentrer chez lui quand on lui a tiré dans le dos. C'est sa fille qui a trouvé son corps dans les escaliers du domicile familial.

Son fils pense qu'il avait découvert quelque chose qu'il n’aurait pas dû. "Ces journées sont nécessaires pour maintenir vivantes les mémoires et en même temps demander justice et vérité (...) Nous ne perdons jamais espoir", a-t-il commenté.

Selon la police, 50.000 personnes étaient présentes mardi devant la cathédrale, où un drap blanc portant les noms de nombreuses victimes avait été étendu sur le sol.

