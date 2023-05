A Mayotte, pléthore de moyens, d'hommes et de communication pour la "non opération" Wuambushu

Des gendarmes arrêtent un homme le 1er mai 2023 lors d'une opération de sécurisation à Dzoumogne, à Mayotte ( AFP / Patrick Meinhardt )

L'opération de lutte contre l'immigration clandestine et la criminalité qui n'en est officiellement pas une et qu'à Mayotte tout le monde, sauf le ministère de l'Intérieur, appelle "Wuambushu" entre dans sa deuxième semaine avec un bilan mitigé.

"Elle n'est pas du tout engluée cette opération, bien au contraire", a assuré lundi sur CNews la porte-parole du ministère, Camille Chaize. "Elle a débuté il y a plusieurs semaines maintenant, elle va continuer de longues semaines, plusieurs mois".

En 2019, la précédente opération menée à Mayotte contre l'immigration clandestine avait été baptisée du nom de code "Shikandra", le redouté poisson baliste du lagon qui défend son territoire en mordant les baigneurs.

Pour Wuambushu ("reprise" en shimaoré, "oser" pour d'autres linguistes), aucun agent de l'Etat ne prononce le nom qui fait pourtant bruisser toute l'île et suscite de très fortes attentes dans la population mahoraise, excédée par l'insécurité.

Des gendarmes patrouillent à Dzoumogne, à Mayotte, le 1er mai 2023 ( AFP / Patrick Meinhardt )

Plus de 1.800 policiers ou gendarmes, dont la fameuse CRS 8 arrivée mi-avril avec des détachements du RAID ou du GIGN, ont été mobilisés le jour et surtout la nuit cette première semaine.

Sous l'effet de nombre et de l'expertise, les descentes se sont multipliées dans les quartiers chauds de l'île. Les heurts entre forces de l'ordre et jeunes y ont été, même pour les standards de l'île, inhabituellement violents: guet-à-pens, barrages, caillassages et destructions de véhicules.

- Combinaisons blanches -

Sous le feu des projecteurs, les jeunes ont eux aussi, en miroir des forces de l'ordre, soigné leur communication en revêtant pour leurs "actions" des combinaisons blanches de chantier dans lesquelles ils se pavanent sur les réseaux sociaux.

La préfecture a annoncé plusieurs coups de filet dans ces quartiers, dont 14 interpellations entre vendredi et samedi.

Parmi ces prises, un "meneur bien identifié et logisticien des bandes de jeunes délinquants", étranger en situation irrégulière de 38 ans, selon la police.

Des gendarmes patrouillent en véhicules blindés de maintien de l'ordre le 24 avril 2023 à Mamoudzou, à Mayotte ( AFP / Morgan Fache )

Depuis quelques jours, les émeutes ont baissé en intensité. Mais la population mahoraise reste sur le qui-vive et s'aventure peu dehors en cette période de vacances scolaires où la plupart des événements publics et privés ont été annulés.

Une torpeur inhabituelle s'est emparée de l'archipel aux 350.000 habitants estimés, d'habitude cadenassé par les embouteillages et vibrant de monde.

La plupart des étrangers en situation irrégulière se sont mis "au vert" dans les villages et les montagnes ou vivent à la maison de peur de se "faire paffer" (prendre par la Police aux frontières).

Depuis lundi, un bras de fer diplomatique s'est engagé entre Paris et le gouvernement comorien, qui revendique une souveraineté sur Mayotte et a refusé de laisser accoster le "Maria Galanta", le ferry transportant quotidiennement des dizaines de Comoriens expulsés.

"On travaille d'arrache-pied avec ce gouvernement (de Moroni, ndlr) pour trouver des solutions", a assuré Mme Chaize en insistant sur les "intérêts communs" des deux pays.

- "Plein à craquer" -

Un policier derrière la porte d'un lieu de rétention administrative temporaire à Mamoudzou, à Mayotte, le 26 avril 2023 ( AFP / Patrick Meinhardt )

Dans ce contexte, le Centre de rétention administrative de Mayotte (136 places) est "plein à craquer", a indiqué une source policière locale à l'AFP.

Les arrivées d'embarcations de fortune de migrants, les "kwassa kwassa", se sont aussi taries.

Selon l'Intérieur, aucune traversée n'a été détectée entre le 22 et le 30 avril, lorsque 32 migrants ont été secourus et interpellés par la police. Deux embarcations sont en moyenne détectées par jour dans ces eaux territoriales.

Les éloignements de personnes en situation irrégulière n'ont pas été chiffrés par la préfecture, qui a néanmoins relayé l'expulsion par avion d'au moins trois ressortissants sri-lankais et sept malgaches.

Mobilisées via une plateforme d'avocats, les associations de droits de l'Homme ont multiplié les actions et recours contre l'Etat, notamment contre l'ouverture à tout-va de lieux de rétention administrative éphémères ne respectant pas les règles habituelles en la matière.

Vue d'une partie du bidonville de "Talus 2", à Koungou, à Mayotte, le 24 avril 2023 ( AFP / Morgan Fache )

Elles ont surtout obtenu une victoire en empêchant in extremis mardi dernier la destruction et l'évacuation d'un bidonville de Koungou, "Talus 2", où vivent une centaine de familles. Le préfet a fait appel de cette décision.

A ce jour, aucun autre "décasage" de bidonville ou de quartier n'est en phase active à Mayotte.

Mais deux jours après le revers de "Talus 2", la préfecture invitait la presse à assister à la destruction, prévue de longue date, d'une dizaine d'habitations de familles mahoraises sur un terrain lui appartenant et où doit s'ériger bientôt un lycée.