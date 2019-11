A Marseille, un radar flashe les véhicules polluants

A moins que votre voiture n'émette à chaque démarrage un gros panache de fumée noire, difficile de savoir si votre moteur est encrassé ou si le filtre à particules fonctionne encore. Seul le passage au contrôle technique peut vous donner une idée de votre niveau de pollution réel. Mais entre chaque contrôle... mystère. Jusqu'à la fin de la semaine, AtmoSud, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a donc décidé de tester à Marseille un instrument de mesure d'un nouveau genre qui pourrait à terme se multiplier dans les villes : le radar de pollution.Jusqu'au 16 novembre, ce radar, installé sur un boulevard du 2ème arrondissement, mesure les émissions des véhicules qui passent devant lui. Grâce à un rayon laser, les gaz relâchés par le pot d'échappement du véhicule sont analysés en direct ainsi que la vitesse de la voiture et son niveau d'accélération.« C'est une opération pédagogique destinée à visualiser en temps réel ce que rejette votre voiture mais aussi un moyen de faire comprendre que notre mode de conduite peut affecter les émissions de notre pot d'échappement, explique le directeur d'AtmoSud Dominique Robin. On peut en effet rejeter jusqu'à quatre fois plus d'oxydes d'azote si on roule de manière sportive plutôt que d'adopter une conduite écoresponsable. » LIRE AUSSI > Les gestes simples de l'écoconduiteA la manière des radars pédagogiques qui vous sourient quand vous roulez à la bonne vitesse et voient rouge quand vous dépassez les limitations, le radar de pollution marseillais indique sur un panneau lumineux si votre voiture est vertueuse ou non. Ce qui a le don d'agacer l'association 40 Millions d'automobiles. Vent debout depuis des années contre les radars de vitesse, elle voit sans surprise dans cet instrument de mesure de la pollution « un nouvel outil de répression ». « Un tel radar consiste à montrer ...