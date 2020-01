À Marseille, Ségolène Royal sonne la charge contre Emmanuel Macron

« Moi je suis là et je reste là. Ce n'est pas une question d'envie mais de responsabilité. Si je suis la mieux placée pour incarner une troisième voie (NDLR : entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen), je suis prête. » Quand Ségolène Royal enclenche la marche avant pour la présidentielle de 2022, elle ne fait pas semblant. Durant toute la journée de ce jeudi, les oreilles du locataire de l'Elysée ont dû siffler. Quelques jours après avoir lancé son mouvement « Désirs de France, avenir de la planète », l'ancienne candidate à la présidentielle, battue en 2007 par Nicolas Sarkozy, a déboulé dans la campagne des municipales à Marseille. Elle est venue soutenir la sénatrice Samia Ghali qui, comme elle, s'est mise en congé du Parti socialiste.« Je soutiens Samia parce qu'elle va être élue maire », lance Royal avec une fausse candeur. Et tant pis si l'incandescente élue des quartiers nord paraît aujourd'hui très loin de pouvoir succéder à Jean-Claude Gaudin. En mettant son grain de sel dans la grande bouillabaisse marseillaise, l'ancienne ministre de l'Écologie est assurée qu'on en fera tout un plat jusqu'à Paris. Et puisque Samia Ghali a décidé d'enfourcher elle aussi le cheval de l'écologie, elle l'accompagne volontiers sur quelques chantiers emblématiques.Arrivée dans une surpuissante Audi 4x4 dieselDirection la déchetterie de Septèmes-les-Vallons, au-dessus des quartiers nord de Marseille. Une immense décharge exploitée par Veolia qui, selon les associations environnementales locales, aurait dû fermer en 2016 mais a obtenu une prolongation. Conséquence, le volume d'ordures traitées doit passer de 150 000 tonnes à... 350 000 tonnes. « On a récupéré en plus tous les déchets des Alpes-Maritimes », se plaint Daniel Péri, le président d'une des associations de riverains, qui n'en peuvent plus de voir passer des norias de camions.« Tout déchet est une ressource dans une économie ...