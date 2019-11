A Marseille, la gestion de Jean-Claude Gaudin étrillée par la chambre régionale des comptes

Absence de stratégie et de pilotage, dépenses de personnel disproportionnées... Les juges dressent un trableau accablant.

Deux rapports de près de 300 pages chacun étrillent la gestion du maire Les Républicains (LR) de Marseille, Jean-Claude Gaudin, à cinq mois de la fin de son quatrième et dernier mandat. « Absence de stratégie claire » et « insuffisance dans le pilotage », « défauts de coordination » et dépenses « peu économes des deniers publics », incapacité à « mesurer la performance de ses politiques », pour le volet concernant la situation financière et patrimoniale de la ville.

« Recrutement dans des conditions et des niveaux irréguliers », « niveau de rémunération des agents supérieur à la moyenne nationale pour un temps de travail inférieur » et « maintien en fonction illégal d'agents au-delà de l'âge de la retraite », notamment au sein du cabinet du maire, pour l'épais tome consacré à la gestion des dépenses de personnel. Les juges de la chambre régionale des comptes (CRC) dressent un tableau accablant des pratiques de l'équipe municipale sur la période 2012-2019, relevant des dizaines de cas de dysfonctionnements et d'irrégularités.

Un patrimoine immobilier mal géré

« L'ensemble de ces faiblesses contribue à aggraver les problèmes financiers de la ville », écrivent les juges, qui rappellent que Marseille est dans une « situation préoccupante » et s'étonnent que leurs recommandations, issues de rapports précédents, n'aient pas toujours été suivies d'effets.

Avec 2 023 euros par habitant, la dette marseillaise est deux fois plus élevée que la moyenne des villes comparables (1 139 euros), note la CRC. « Les frais financiers remboursés annuellement par la ville de Marseille (48,7 millions d'euros en 2017) sont plus élevés que le cumul des frais financiers réglés chaque année par les six grandes villes suivantes : Lille, Lyon, Nice, Nantes, Montpellier et Toulouse (40,8 millions d'euros) », comparent les juges.

