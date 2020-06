A Marseille, Gaudin affiche son soutien à Vassal face à une "mauvaise polémique"

Martine Vassal candidate LR à la mairie de Marseille, lors d'un rassemblement à Marseille, le 12 juin 2020 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a réaffirmé lundi dans La Provence son soutien à Martine Vassal, candidate Les Républicains (LR) à sa succession, après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur de possibles fraudes aux procurations côté LR, dénonçant une "mauvaise polémique".

"J'espère que la justice et la police démontreront très vite la validité des procurations enregistrées par la ville de Marseille. La légende noire de la vie politique à Marseille, ça suffit", déclare Jean-Claude Gaudin, maire de la ville depuis 1995.

"Il ne faut pas que cette mauvaise polémique détourne les électeurs du véritable enjeu et du choix qu'ils ont à faire pour Marseille et son avenir", poursuit-il, à moins de deux semaines du scrutin. Au premier tour, Martine Vassal avait eu l'amère surprise d'être doublée sur l'ensemble de la ville, où le vote a lieu par secteurs, par la candidate de l'union de la gauche, Michèle Rubirola (23,44% des voix contre 22,3%).

"Je soutiens celle qui, par sa volonté, son dynamisme, et son expérience incarne le mieux l'avenir de notre ville (...) Je soutiens donc pleinement Martine Vassal et ses colistiers", ajoute-t-il.

Jean-Claude Gaudin écorne également le projet de la coalition de gauche menée par Mme Rubirola, réunie sous le nom de Printemps Marseillais, dont il estime que "l'inexpérience, l'incompétence et l'intolérance ne peuvent constituer une alternative crédible pour la deuxième ville de France".

Après les révélations de l'hebdomadaire Marianne et de France 2 sur des pratiques de recueil de procurations qui ne respectaient pas les règles légales, le parquet a ouvert une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire, et une perquisition a eu lieu samedi matin au local de campagne de Mme Vassal, actuelle présidente LR de la métropole et du département.

