A Marseille, des militants d'extrême droite jugés pour violences en réunion sur des humanitaires

(de G à D) Flora Salacroup, Johan Salacroup, Jules de Montgolfier et Gaëtan Le Mouillour, membres du groupuscule d'extrême droite dissous Génération identitaire, arrivent au tribunal de Marseille le 10 octobre 2022 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Ils avaient violemment fait irruption au siège de l'association de sauvetage de migrants SOS Méditerranée, en octobre 2018: lundi matin à Marseille s'est ouvert le procès de vingt-trois jeunes militants d'extrême droite, en l'absence de la majorité des prévenus.

Seuls onze des 23 militants (19 hommes et quatre femmes) du groupuscule Génération Identitaire, dissous en mars 2021, renvoyés devant le tribunal étaient présents à l'ouverture du procès devant le tribunal correctionnel de Marseille.

A la barre, ce sont deux versions de cette irruption dans les locaux de l'association d'aide aux migrants, dans le centre de Marseille, qui se sont opposées: une "agression traumatisante" pour les uns, "un message politique" pour les autres.

Une employée de SOS Méditerranée qui terminait de déjeuner lors de l'intrusion a elle raconté "une attaque violente, ça criait dans tous les sens".

Paniquée, elle raconte avoir tenté de rejoindre son bureau: "Dans le couloir, j'ai vu Flora Salacroup (NDLR: cette militante de Génération Identitaire qui avait sonné à la porte de l'association prétextant vouloir se faire recruter) et une quinzaine d'autres personnes courir vers moi".

"Elle a forcé la porte en me projetant sur le mur derrière et sur l'armoire", a-t-elle assuré en désignant Mme Salacroup. Plus tard, cette dernière ainsi qu'une autre fille du commando l'auraient forcée à quitter sa chaise "en tirant sur (s)on bras".

Face à elle, Flora Salacroup, qui avait 18 ans au moment des faits, assure avoir juste "discuté avec cette dame". L'étudiante en droit, militante chez les Républicains puis au Rassemblement national, avant de rejoindre Génération Identitaire "quelques mois avant l'action de Marseille", explique avoir seulement voulu "passer un message politique": "SOS Méditerranée, je le pense encore aujourd'hui, fait du trafic d'êtres humains".

Peter Sterligov (C), un des membres du groupuscule d'extrême droite dissous Génération identitaire, arrive au tribunal de Marseille le 10 octobre 2022 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Les militants avaient d'ailleurs déployé une banderole aux fenêtres du siège social de l'ONG dénonçant leurs pratiques.

"Pourquoi venir à 23, avec des gros bras, pour passer un message politique ?", rétorque le conseil des parties civiles de SOS Méditerranée, Me François De Cambiaire, mentionnant la présence d'un ex-légionnaire, Peter Sterligov, militant d'extrême droite né en Russie.

Celle qui se décrit comme "une femme de droite, conservatrice", répond: "Je ne sais pas, la banderole était très lourde, et il fallait apporter les fumigènes aussi..."

Interrogée à la barre, la directrice adjointe de l'association humanitaire, Fabienne Lassalle, visiblement très émue, a assuré que "quatre ans après, les difficultés et le choc (NDLR: liés à l'intrusion) sont toujours là".

"Nous avons totalement revu nos façons de fonctionner car nous n'avions jamais eu l'idée que nous pouvions être attaqués sur notre territoire, chez nous...", a-t-elle déploré.

Les 19 hommes et trois femmes du "commando" sont poursuivis pour "violences en réunion", mais aussi pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes". Ils encourent jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

Une autre militante, qui filmait les événements à l'extérieur, est elle accusée d'avoir diffusé des images relatives à des atteintes à l'intégrité des personnes.

Le procès doit se tenir jusqu'au 19 octobre.

SOS Méditerranée, ONG basée à Marseille, porte secours, via son navire Ocean Viking, à des migrants tentant de rejoindre l'Europe sur des bateaux de fortune en Méditerranée centrale, connue comme la route migratoire la plus meurtrière au monde.