A Marseille, contrôle des mesures de confinement devant un "plan stup'"

Coronavirus ou pas, le trafic de drogue continue à la cité des Oliviers à Marseille: mais mercredi, acheteurs et vendeurs ont trouvé en guise de comité d'accueil des policiers venus les verbaliser pour... des infractions aux règles de confinement.

"Le +plan stup+ des Oliviers A, c'est un chiffre d'affaires de 70.000 euros par jour en temps normal, un des points les plus actifs de Marseille", explique le commissaire Patrick Longuet, chef de la division Nord à Marseille, au pied de cette longue barre d'immeuble triste et grise du 13e arrondissement de Marseille. Au coeur d'un de ces quartiers déshérités de la cité phocéenne, gangrénés par le chômage, le logement insalubre et le trafic de stupéfiants.

Mercredi, vers 16H00, une trentaine de policiers de la BAC et de la BST (brigade spécialisée de terrain) ont encerclé la cité. Objectif: vérifier la stricte application du confinement, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans leur viseur: vendeurs et acheteurs de stupéfiants.

"Ce sont deux catégories de personnes qui ne respectent pas le confinement, qui donc sont vecteurs de contamination", insiste Emmanuel Barbe, le préfet de police, en soulignant le fait qu'il ne s'agit pas d'une opération anti-drogue: "Et si au passage nous rendons plus compliqué le trafic de drogue, ce n'est pas plus mal !"

Corniche Kennedy et cités

D'ailleurs aucun produit n'est saisi, même si un jeune vendeur a en poche la liste des

