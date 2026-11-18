Le président américain Donald Trump (g) et le président philippin Ferdinand Marcos Jr lors d'un déjeuner au palais de Malacañang, à Manille, le 18 novembre 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump clôt mercredi l'étape aux Philippines de sa tournée asiatique, où il a loué l'alliance avec Manille avant de partir pour la Chine où un sommet historique avec Vladimir Poutine et Xi Jinping l'attend.

Le républicain a été reçu en grande pompe au palais présidentiel après notamment des discussions la veille avec son homologue philippin Ferdinand Marcos Jr, qui accueillait le sommet des dirigeants de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean).

M. Trump s'est félicité du "lien de sang" entre Washington et Manille, annonçant un approfondissement de la coopération en matière de défense et suggérant que les Etats-Unis pourraient aider les Philippines à surmonter leurs difficultés énergétiques grâce au nucléaire.

"Que les Philippines adoptent la technologie américaine pour son premier projet nucléaire moderne soulignerait la solidité de cette importante relation. Et nous allons probablement réaliser quelque chose de très grand en lien avec le nucléaire", avait déclaré Donald Trump mardi, sans détailler.

Le président américain Donald Trump passe en revue la garde d'honneur lors d'une cérémonie d'accueil au palais de Malacanang à Manille, le 18 novembre 2026 aux Philippines ( AFP / Mandel NGAN )

En mars, le président Marcos Jr a déclaré l'état "d'urgence énergétique nationale" après le début de la guerre au Moyen-Orient qui a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz et une montée des prix du pétrole, dont les Philippines dépendent très largement.

Plusieurs pays dont le Japon, la Russie, la France et la Corée du Sud sont en négociations avec Manille pour possiblement apporter l'énergie nucléaire dans l'archipel.

Influence de la Chine

Mardi soir lors d'un dîner de gala, Donald Trump a fait l'éloge des parents du président philippin, pourtant exilés après le renversement en 1986 de la dictature de Ferdinand Marcos Sr.

Le président américain Donald Trump (g) et le président philippin Ferdinand Marcos Jr lors d'une rencontre au palais de Malacanang à Manille, le 18 novembre 2026 aux Philippines ( POOL / Rolex DELA PENA )

"Je connaissais très bien vos parents, et ils étaient super", a dit Donald Trump lors de cette réception avec les dirigeants de l'Asean.

Etats-Unis et Philippines se retrouvent également sur le dossier de la mer de Chine méridionale, revendiquée dans sa quasi-intégralité par la Chine malgré un arbitrage international contraire. Les accrochages entre garde-côtes philippins et chinois se sont multipliés dans ces eaux.

Il y a aussi Taïwan, juste au nord, que Pékin revendique comme l'une de ses provinces et n'a pas exclu de prendre par la force. Or, Washington est le principal partenaire sécuritaire de Taipei.

Le président Marcos Jr a lui-même prévenu en novembre 2025 qu'"une guerre pour Taïwan entraînerait les Philippines, contre leur gré, dans le conflit", du fait de la proximité géographique.

Les Etats-Unis ont une histoire longue et compliquée avec l'ancienne colonie philippine, où la présence militaire américaine reste un sujet sensible.

Le président américain Donald Trump (c,g) et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. (c,d) lors d'une réunion bilatérale au palais de Malacañang, à Manille, le 18 novembre 2026 aux Philippines ( POOL / Rolex DELA PENA )

Sous Marcos Jr cependant, l'accès des troupes américaines aux bases philippines s'est toutefois accru, tout comme le nombre de patrouilles conjointes en mer de Chine méridionale, et des milliers de militaires des deux pays mènent ensemble des exercices de grande ampleur tous les ans.

En avril, plus de 17.000 soldats de terre, de l'air et de la marine ont pris part aux manoeuvres Balikatan, ou "Epaule contre Epaule".

Donald Trump doit repartir mercredi pour la Chine et Shenzhen, où se tient à partir de mercredi un autre sommet, celui de la Coopération économique Asie-Pacifique. L'y attend une réunion historique avec ses homologues chinois Xi Jinping, et russe Vladimir Poutine.

Le président américain a également entretenu les rumeurs mardi concernant une possible entrevue avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en marge de l'Apec, et un face-à-face avec Vladimir Poutine. Aucun des deux n'a été confirmé.