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À Manchester City, tous déjà fans d'Ayyoub Bouaddi
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 11:38
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À Manchester City, tous déjà fans d'Ayyoub Bouaddi

À Manchester City, tous déjà fans d'Ayyoub Bouaddi

Ayyoub, my love. Après son premier match de Ligue des champions sous le maillot des S kyblues , le Ayyoub Bouaddi a déjà conquis les coeurs à Manchester. Déjà connu à Lille pour son intelligence et sa maturité sur et en dehors du terrain, le jeune Marocain semble bien s’adapter à sa nouvelle équipe, malgré la somme astronomique déboursée par les Citizens pour l’arracher aux Dogues.

« Une perle rare »

Pour Maresca, le milieu de terrain « est très bon […]. Contre Coventry, il a perdu deux ballons, mais après ça, il s’est retrouvé dans notre surface et est resté calme. D’autres joueurs auraient peut-être paniqué, mais à 18 ans, c’est un joueur fantastique . Ce soir, il a été très bon . Il parle parfaitement le français, l’anglais et l’espagnol. Il se distingue par sa grande maturité. C’est pour cela que le club a tout mis en œuvre pour qu’il rejoigne nos rangs. »

LP pour SOFOOT.com

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