A Malte, le pape condamne la "guerre sacrilège" en Ukraine

Le pape François a de nouveau condamné dimanche à Malte "la guerre sacrilège" en Ukraine "martyrisée", quelques heures après la découverte de cadavres de civils qui a suscité choc et indignation.

"Prions pour la paix en pensant à la tragédie humanitaire de l’Ukraine martyrisée, encore sous les bombardements de cette guerre sacrilège", a déclaré le pape à l'issue d'une messe en plein air devant au moins 12.000 personnes dans la capitale La Valette.

L'Ukraine a accusé dimanche la Russie de commettre un "génocide", au lendemain de la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha près de Kiev après le retrait des troupes de Moscou.

Samedi, le pape avait confié à un journaliste qu'une visite à Kiev était "à l'étude", avant de fustiger dans un discours l'invasion russe, évoquant "quelque puissant, tristement enfermé dans ses prétentions anachroniques d'intérêts nationalistes", qui "provoque et fomente des conflits".

Jamais depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes fin février le souverain pontife n'avait évoqué en des termes aussi forts et critiques le président Vladimir Poutine, sans cependant le nommer.

Dernier rendez-vous de sa visite éclair de 36 heures à Malte, le pape a rencontré dimanche des migrants dans un centre d'accueil pour réfugiés à Hal Far (sud), le "Laboratoire de paix Jean XXIII", où des réfugiés ukrainiens rejoindront bientôt la cinquantaine de jeunes hommes originaires de plusieurs pays d'Afrique.

Dans un théâtre à ciel ouvert en pierre, et devant un mur formé de bouteilles en plastique bleues et vertes évoquant la mer, surmonté d'un gilet de sauvetage orange, le pape a entendu le témoignage de deux réfugiés.

En les regardant "dans les yeux", François a évoqué la "blessure du déracinement" et invité Malte à être un "port sûr" pour "ceux qui débarquent sur ses côtes", déplorant l'"expérience tragique" du naufrage que "des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont vécue au fil des ans en Méditerranée."

Comme lors de son déplacement sur le camp de Lesbos (Grèce) début décembre, le pape a exhorté à faire preuve d'"humanité" face à la menace d'un "naufrage de la civilisation". "Ne nous laissons pas tromper par ceux qui disent : "il n’y a rien à faire", "ces problèmes nous dépassent", a-t-il lancé.

Il a aussi évoqué l'"appel étouffé de millions de migrants dont les droits fondamentaux sont violés, parfois malheureusement avec la complicité des autorités compétentes", dans une apparente illusion à la Libye, provoquant des applaudissements nourris.

People from Malta's Ukrainian community holding the flag of Ukraine wait for the Pope's arrival outside the John XXIII Peace Lab voluntary organisation founded in 1971 in Hal Far, Malta, on April 03, 2022, on the second and last day of the Pope's trip to the Mediterranean archipelago. ( AFP / Andreas SOLARO )