A Madagascar, Nicolas Dupuis s'impose comme l'homme providentiel du football

Après avoir mené les Barea jusqu'en quarts de finale lors de la CAN, le sélectionneur vient de signer un contrat de quatre ans avec la fédération malgache.

Le football malgache a trouvé son homme. Sur la Grande Ile où ce sport est quasiment une religion, le nom de Nicolas Dupuis est sur toutes les lèvres. Le coach, qui vient de signer un contrat pour quatre ans avec la Fédération malgache de football, va s'occuper non seulement de l'équipe nationale, mais aussi développer ce sport dans tout le pays. Un espoir immense sur ces terres parmi les plus pauvres du monde, déjà enthousiasmées par la dynamique qui s'enclenche. « Mada » vient en effet d'être nominé dans trois catégories pour les CAF Awards 2019 - notamment celle de meilleur entraîneur de l'année pour Nicolas Dupuis - et son équipe nationale va participer pour la première fois aux qualifications de la Coupe du monde 2022.

Ce vent d'espoir, c'est bien le sélectionneur qui l'a fait se lever depuis qu'en mars 2017 il a débarqué sur l'île. Si le coach aime à rappeler que la réussite de l'équipe nationale des Barea est une prouesse collective, les Malgaches ne s'y trompent guère. Les banderoles « Merci Dupuis » émaillent désormais les gradins au moins autant que les fameux « Alefa Barea » au rythme desquels le pays entier a vibré l'été dernier durant la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Dans sa carrière, le 9 septembre 2018 est à marquer d'une pierre blanche. Ce soir-là, à Antananarivo, c'est la fin du match Sénégal-Madagascar. Devant des gradins surchauffés, sur le terrain du stade Mahamasina, Aliou Cissé gesticule. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal n'en peut plus. Son équipe vient de concéder une égalisation (2-2) aux éliminatoires de la CAN face aux Barea, la toute petite équipe nationale de Madagascar... Qui l'aurait cru ?

