Un policier des unités antiémeutes et des tireurs d’élite postés sur le toit du palais de justice de Lyon, le 23 novembre 2026, avant l’ouverture du procès sous haute sécurité d'une dizaine d’accusés dans une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Au procès de la Duchère, quartier de Lyon miné en 2022 par une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue, les accusés ont nié en bloc et beaucoup de témoins se sont défilés, à l'ouverture lundi des débats sous haute sécurité.

Dans la majestueuse salle de la cour d'assises du Rhône, composée uniquement de magistrats professionnels, une dizaine de policiers cagoulés encadrent le box dans lequel ont pris place six accusés. Quatre autres, dont deux femmes, comparaissent libres.

Grand absent, Karim Ben Addi, accusé d'avoir commandité les violences qui ont fait deux morts et une dizaine de blessés, est détenu en Colombie. Faute d'avoir été extradé à temps, il sera jugé plus tard, a annoncé en introduction le président Eric Chalbos.

Dehors, le palais de justice du Vieux-Lyon s'est transformé en véritable forteresse: RAID au pied des colonnes, snipers sur le toit et CRS à l'entrée.

Autre signe de la sensibilité du dossier, de nombreux témoins et victimes "rechignent à venir évoquant une peur des représailles", a précisé le président. Il y a ceux qui font valoir un problème de santé, ceux qui n'ont jamais répondu à la convocation ou ceux qui ont carrément raccroché au nez des policiers.

"rien à voir"

Une grande partie des faits jugés se sont déroulés en 2022 dans le quartier de la Duchère, au pied de la barre Sakharov, 160 mètres de long et plus de 300 logements, vestige d'une urbanisation désormais décriée.

Des policiers dans la salle d'audience du palais de justice de Lyon avant le procès d'un double narchomicide en 2022, le 23 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Selon les enquêteurs, Karim Ben Addi, soupçonné d'être à la tête d'un réseau local, est parti en Espagne et certains de ses lieutenants en profitent pour entrer en dissidence. S'ensuivent alors des tentatives de "chefs de clan pour tenter de préserver leur hégémonie sur les différents points de vente".

Entre février et octobre, six épisodes s'enchaînent: des tirs devant la barre d'immeubles, ou en marge d'un barbecue, la mise à feu d'un domicile et même le jet d'une grenade visant un appartement. Deux jeunes, dont un de 16 ans, périssent en juin. Un autre règlement de compte est évité de justesse en octobre.

La plupart des accusés sont renvoyés pour meurtres et tentatives de meurtre en bande organisée et encourent à ce titre la perpétuité. L'accusation s'appuie sur de la téléphonie et a mis en avant un mode opératoire similaire, avec notamment la même arme, de type kalachnikov, utilisée sur plusieurs épisodes.

Malgré ce travail d'enquête minutieux, les principaux accusés nient quasiment tout en bloc, certains reconnaissant uniquement le dernier épisode où ils ont été pris sur le fait. "J'ai rien à voir" dit l'un lundi, "je reconnais pas les faits...les faits d'octobre je m'en expliquerai", lance un autre.

en quête de réponses

Cette position, "ce n'est pas une surprise", glisse en marge de l'audience Me Anne Guillemaut qui représente la famille d'un des deux jeunes décédés mais "les parents attendent des réponses".

Des policiers sécurisent l’accès d’un convoi au palais de justice de lyon, avant l’ouverture du procès sous haute sécurité d'une dizaine d’accusés dans une guerre meurtrière entre trafiquants de drogue en 2022 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Si Karim Ben Addi, surnommé Fiston ou Kar selon les enquêteurs, reste détenu à Bogota depuis son arrestation dans les rues de Cali en octobre 2022, son frère aîné Nabil et un neveu comparaissent dans ce dossier, le premier pour tentative de meurtre, le second également pour meurtres.

A l'enquêtrice de personnalité qui l'a interrogé fin 2023, Nabil a rapidement évacué le cas de son petit frère, disant qu'il était à l'étranger mais qu'il ne savait pas où. Et lundi, leur lien n'a pas été davantage évoqué.

Décrit comme un "papa poule", un détenu respectueux et impliqué, le quadragénaire s'est plaint, comme d'autres accusés, de sa détention à l'isolement pour ce procès, qui doit durer jusqu'au 18 décembre.

Les juges ne se pencheront pas, en revanche, sur des faits plus récents imputés à une petite dizaine de Colombiens, arrêtés à Lyon et dans ses environs. Selon plusieurs sources policières, ces "mercenaires" ont été recrutés par Karim Ben Addi depuis sa prison colombienne pour régler ses affaires lyonnaises à distance.