A Lyon, Rennes ou Angers, les filiales RATP et SNCF ne connaissent pas la grève

Leurs sigles reviennent sans cesse dans la fronde contre la réforme des retraites. Tout le monde ne le sait pas, mais la SNCF et la RATP maintiennent pourtant, aux quatre coins de la France, des services de transports en commun fonctionnels, presque totalement épargnés du mouvement de grève qui perturbe la circulation des trains à l'échelle nationale et des métros et bus à Paris.À Vannes (Morbihan), par exemple, il n'y a tout simplement eu aucun gréviste depuis le début du mois. « La mobilisation nationale n'a pas été suivie au niveau local », constate, laconique, la filiale de la RATP qui gère le réseau de bus et d'autocars dans l'agglomération bretonne.À chaque fois, ces services sont assurés par des branches locales de la RATP Dev et de Keolis, qui ont elles-mêmes pour maison-mère les deux mastodontes publics. Sauf que ces opérateurs, créés au début des années 2000, sont privés. Et que leurs salariés ne sont donc pas concernés par le régime spécial des cheminots, au cœur de la révolte des personnels dits « roulants ».Une révolte de moins de 24 heuresPrenons la RATP Dev. Celle-ci propose des « services de mobilité », vante-t-elle, sur « toute la gamme de transports » publics : métro, tramway, bus, train régional, téléphérique et bus touristiques, en France et à l'étranger. Pour la grande journée de mobilisation de mardi, seuls six des 30 réseaux qu'elle exploite en France ont connu des personnels en grève. Dès le lendemain, elle assurait ne plus subir aucune perturbation. Grève : deux dépôts de bus sont bloqués à Saint-Denis À Angers (Maine-et-Loire), le temps de la révolte aura ainsi duré moins de 24 heures. Jusqu'à présent, 100 % des lignes du réseau Irigo avaient été assurées. Ce niveau est descendu à 80 % mardi, un fléchissement sans commune mesure avec les perturbations auxquelles ont droit les habitants de la capitale : le même jour, seules deux lignes de métro ...