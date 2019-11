À Lyon, règlement de comptes dans la majorité de Gérard Collomb

Quelle ambiance ! Avec la création d'un nouveau groupe politique favorable à son adversaire David Kimelfeld au sein de sa majorité municipale, avec la présentation du rapport de la chambre régionale des comptes mettant en doute la réalité de l'emploi municipal occupé par son ex-compagne, Gérard Collomb se préparait à un conseil municipal mouvementé. Et en effet, il n'a pas manqué d'échauffer les esprits, et ceci, avant même son commencement. La majestueuse cour haute de l'hôtel de ville de Lyon, habituellement théâtre d'échanges feutrés, s'est retrouvée lundi la scène d'une violente altercation au sein même de la majorité. C'est en effet avec une volée de bois vert que les onze élus du nouveau groupe « Progressistes et républicains », membres de la majorité de Gérard Collomb mais opposés à sa nouvelle candidature, ont été accueillis.« Traîtres », « Minables », « Tu n'as jamais rien fait de ta vie », « Tu n'as jamais bossé de ta vie », « Tu ne sais pas ce que c'est que de produire de la richesse », « J'ai horreur des traîtres », « Vous l'entendez, la musique d'Ennio Morricone, celle des Douze Salopards ? » a lancé, sans retenue, Rolland Bernard, proche de Gérard Collomb, aux soutiens de David Kimelfeld. Dans son viseur en particulier, le député de LREM, Thomas Rudigoz, un des anciens fidèles de Gérard Collomb passé dans le camp Kimelfeld.« Un comportement qui relève d'une pratique politique...