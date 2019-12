À Lyon, la messe de Noël sera pop

Les églises se vident ? À Lyon, elles débordent ! C'est ainsi que la paroisse Sainte-Blandine, dans le centre de Lyon, est confrontée à un véritable casse-tête pour sa messe de Noël. L'église, d'une capacité d'un millier de places, est dépassée par son succès le soir du 24 décembre. « Nous constatons chaque année que notre église est trop petite », explique Caroline Le Gallic, la dynamique responsable des RH (« Richesses humaines », c'est-à-dire des 500 bénévoles de la paroisse) : « L'année dernière nous avons organisé deux messes dans la soirée, et nous avons encore refusé un millier de personnes. »Aux grands maux, les grands remèdes. Cette année, pour satisfaire la foule, la paroisse a donc sorti les grands moyens. Elle a loué la salle 3000, l'amphithéâtre de 3 200 places du palais des congrès de Lyon, ainsi que les services de GL Events, le géant de l'organisation d'événements, pour organiser sa messe de Noël.Pop-louangeMais quel est donc le secret de Sainte-Blandine ? La musique ! Et plus précisément celle de Glorious, un groupe de pop-louange qui utilise guitares électriques, batteries, basses, piano et choristes et emporte les églises dans des messes de rock star. Les frères Pouzin, Thomas, 35 ans et Benjamin, 36 ans, fondateurs du groupe, sont désormais de véritables stars de l'Église catholique. Enchaînant chaque année dans leurs tournées à travers la France, mais aussi la Suisse et la Belgique, une...