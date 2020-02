À Lyon, la droite qu'on n'avait pas vue (re)venir

Décidément, rien ne semble se passer comme prévu à Lyon. Il n'y a encore pas si longtemps, la capitale des Gaules figurait sur la carte des municipales comme la forteresse imprenable de la macronie. Aujourd'hui, c'est un duel inattendu, droite contre Verts, qui semble se profiler, du moins si l'on en croit le dernier sondage publié le 30 janvier par OpinionWay pour Lyon Mag et Jazz Radio. Selon cette enquête, le candidat des Républicains Étienne Blanc est crédité de 20 % des intentions de vote, à un point derrière le favori Grégory Doucet (candidat EELV), et cinq points devant le candidat investi par LREM et choisi par Gérard Collomb, Yann Cucherat.Laminée lors de la présidentielle et les législatives de 2017, empêtrée dans ses divisions qui l'empêchent de reprendre la ville depuis 2001, la droite lyonnaise bouge encore, donc. Mais pourquoi Étienne Blanc ferait-il mieux que Michel Havard en 2014 ou Dominique Perben en 2008 ? « Parce que cette fois, la division est dans l'autre camp », répond l'intéressé. Comme les Verts, la droite profiterait de la guerre fratricide entre le maire Gérard Collomb et le président de la métropole David Kimelfeld. Officiellement investi en avril 2019, Étienne Blanc a commencé dès 2018 à reconstituer le réseau de militants, quasiment à sec, par du porte-à-porte, des ateliers hebdomadaires et une forte présence sur les réseaux sociaux. « Ainsi, pendant que Yann Cucherat perdait la plupart des...