information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 20:45

À Lyon, l’équipe de France affrontera l’Allemagne à guichets fermés

Après tout, les Lyonnais aussi ont le droit d’espérer voir l’équipe à domicile l’emporter.

Il n’aura fallu que quelques heures pour que toutes les places mises en vente ce jeudi pour la rencontre entre la France et l’Allemagne du 23 mars prochain ne trouvent preneur. Après avoir ouvert la boutique en ligne à 11 heures, la Fédération française de football a annoncé en début de soirée que le match amical se jouerait à guichets fermés dans l’enceinte du Groupama Stadium. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont faire leur retour dans la capitale des Gaules pour la première fois depuis septembre 2021 et une victoire contre la Finlande (2-0) avant le Mondial 2022.…

EL pour SOFOOT.com