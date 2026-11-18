Selon les estimations du projet, cette conception pourrait réduire de 73 % la consommation d'énergie liée au confort thermique. (illustration) (Neshom / Pixabay)

À Lyon (Rhône), un immeuble de 24 logements a été conçu pour se passer de chauffage en hiver et de climatisation en été, grâce à une architecture qui tire parti de la chaleur, de la lumière et de la ventilation naturelles. Baptisé « Essentiel », le bâtiment est situé dans le quartier de la Confluence. Ses habitants ont emménagé en septembre 2026, rapporte actu.fr .

Des murs épais et des fenêtres intelligentes pour maintenir la bonne température

Sa conception repose sur la méthode 22-26, imaginée par l'agence autrichienne Baumschlager Eberle Architekten, qui vise à maintenir une température intérieure comprise entre 22 et 26 °C sans recourir à un système de chauffage ou de climatisation classique. Pour y parvenir, les architectes ont misé sur des murs en briques de 60 centimètres d'épaisseur, des enduits à la chaux, du triple vitrage et des dalles en béton capables de stocker la chaleur.

La ventilation naturelle est, elle, pilotée par des capteurs et un algorithme qui commande automatiquement l'ouverture des fenêtres en fonction des conditions intérieures et extérieures. Une ventilation double flux fonctionne également à débit réduit. Des radiateurs d'appoint ont tout de même été installés pour répondre aux exigences réglementaires. Ils se déclenchent automatiquement si la température descend sous les 20 °C.

Des économies d'énergie qui restent à confirmer

Selon les estimations du projet, cette conception pourrait réduire de 73 % la consommation d'énergie liée au confort thermique et de 65 % les émissions de carbone sur 50 ans, par rapport à un immeuble neuf classique. Ces résultats devront toutefois être confrontés aux données recueillies auprès des habitants et aux mesures réalisées dans les logements.

Le projet se distingue aussi par son mode d'accession à la propriété. Les appartements ont été vendus en bail réel solidaire, un dispositif qui permet de réduire le prix d'achat de 25 à 40 % par rapport au marché local. Le terrain reste détenu par la Foncière Solidaire du Grand Lyon, en échange d'une redevance mensuelle versée par les propriétaires.