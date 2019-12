A Los Angeles, les femmes flics ne font pas dans la dentelle

Dans la série « Los Angeles : Bad Girls » diffusée par TF1, un duo de policières californiennes dures à cuire luttent avec un passé un peu trouble.

TF1 - MARDI 10 DÉCEMBRE À 21 H 05 - SÉRIE

La série soutient ce que son titre annonce : les deux jeunes femmes dont on fait la connaissance, à bord d'une voiture, à Los Angeles, sont des filles au caractère trempé, des « bad girls », comme l'indique le titre de la version française - alors que l'original se nomme LA's Finest (« le meilleur de Los Angeles »).

Ces deux dures à cuire sont donc les meilleures du coin. Mais en quoi ? Une scène de braquage dans une station-service renseigne assez vite le spectateur : Nancy McKenna (Jessica Alba) et Sydney Burnett (Gabrielle Union, vue dans la franchise cinématographique Bad Boys, d'où le titre adapté) sont deux policières qui ne s'en laissent pas compter.

D'ailleurs, en douze minutes, elles ont neutralisé deux braqueurs dans une épicerie de station-service, fait parler un dealer de drogue, enfourché une moto (sans casque bien sûr), poursuivi un kidnappeur d'enfant et sauté d'une jetée : c'est ce qu'on appelle une séquence introductive rondement menée.

Esthétique de clips

La suite ? A peu près la même chose, avec les inévitables séquences « émotion » sur la vie personnelle des deux dames, un peu d'érotisme (on l'aura deviné, les policières de Los Angeles : Bad Girls ne ressemblent pas à celles de Happy Valley), de belles bagnoles et des images léchées. On apprend aussi assez vite que les deux partenaires assermentées ont quelques dossiers l'une sur l'autre, s'épient et se suivent grâce au signal de leurs téléphones portables...

