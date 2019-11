A Londres, sur la route des Indes

Loin des « curry house » de Brick Lane, les restaurants de la famille Panjabi-Mathrani mettent à l'honneur la « fine Indian food ». D'établissements gastronomiques en jolis bistrots, de plats traditionnels en spécialités occidentalisées, tour des meilleures tables.

Héritages de l'empire, l'ocre ou le rouge vif des currys et autres tandooris ont souvent semblé les seuls à pouvoir apporter un peu de couleur à la cuisine anglaise. De la même façon que l'option du restaurant indien a longtemps été l'une des rares permettant de manger convenablement (et à petit prix) dans la capitale britannique.

A partir des années 1990, une révolution culinaire a enfin bouleversé Londres. Une offre exponentielle et multiculturelle de bonnes tables qui eut pour conséquence de ringardiser les curry houses. Avant que l'Inde ne prenne sa revanche, grâce à une nouvelle génération de chefs et d'entrepreneurs remettant spectaculairement en scène les spécialités régionales du sous-continent.

Etablissements gastronomiques (Chutney Mary, Amaya, Trishna, Gymkhana, Veeraswamy...), excitants bistrots (Gunpowder, Dishoom, Kricket, Benares...) ou chaînes de restaurants branchés (Masala Zone, Hoppers, Cinnamon Collection...), la fine Indian food scintille désormais au bord de la Tamise.

« Le souci de présenter l'authenticité »

Rien, sans doute, n'aurait été possible sans l'intuition visionnaire du trio composé des sœurs aujourd'hui sexagénaires Camellia et Namita Panjabi et de l'époux de cette dernière, Ranjit Mathrani, 75 ans. Enfants de la bourgeoisie de Bombay venus étudier à Cambridge dans les années 1960 et 1970, avant de se destiner au monde des affaires, les trois dirigeants du groupe Masala World, aujourd'hui propriétaires d'une dizaine de restaurants à Londres, se sont investis en pionniers dans la réhabilitation de leur(s) cuisine(s) nationale(s).

