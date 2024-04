information fournie par So Foot • 19/04/2024 à 22:34

À Liverpool, les feux sont aux Reds

Liverpool a vécu une soirée difficile pour la dernière de Jürgen Klopp en Coupe d'Europe. Émoussés et peu inspirés, les Reds sont sortis en quarts de finale de C3 face à l'Atalanta. Alors que tout est encore possible en Premier League, ils doivent se reprendre pour ne pas gâcher la fin d'une ère qui rimait jusque-là avec renaissance et succès.

« J’ai beaucoup aimé notre match, surtout notre entame. J’ai beaucoup aimé l’engagement, l’envie et la puissance qu’on a montré ce soir. » Certains supporters des Reds ont dû halluciner en entendant les mots de Jürgen Klopp en conférence de presse, tant il idéalise le match bien terne de ses hommes face à l’Atalanta (0-1). Certains s’attendaient à vivre le genre de folle soirée que les Reds ont l’habitude de nous offrir en Coupe d’Europe, ils repartent finalement bredouille de Bergame. Plus inquiétant encore : le contenu du match, durant lequel les coéquipiers d’Alisson n’ont pas montré grand chose.

Fébrilité et manque d’idée

Ce jeudi face à l’Atalanta, Klopp avait pourtant sorti l’artillerie lourde en titularisant Alexander-Arnold, Mohamed Salah et Luis Díaz. En permettant à l’Égyptien d’ouvrir la marque sur penalty, la main de Matteo Ruggeri avait mis les Anglais sur de bons rails. Sauf que le train liverpuldien a vite déraillé. Passés les premières minutes et le lob raté de Salah face au gardien Juan Musso, Liverpool est retombé dans les mêmes travers qui l’avaient mené à la déroute face à Crystal Palace (0-1) en fin de semaine dernière. Les Reds ont fait preuve d’une étonnante fébrilité défensive, comme quand Trent Alexander-Arnold refilait la patate chaude à son portier, bien embêté pour se dégager du pressing de Teun Koopmeiners.…

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com