 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Liverpool, le fantôme de Salah
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 22:41

À Liverpool, le fantôme de Salah

À Liverpool, le fantôme de Salah

Alors que Liverpool va jouer sa survie européenne avec l’obligation de s’imposer face à Galatasaray, et que les Reds sont largués dans la course au titre en championnat, la fin de saison pourrait-elle prendre la forme d’une tournée d’adieu pour Mohamed Salah ?

Mohamed Salah ne marchera jamais seul à Liverpool. C’est gravé dans le marbre depuis belle lurette. L’Égyptien est en place au Mont Rushmore d’Anfield, et rien ni personne ne changera cela. Mais pour les légendes, le plus dur, c’est parfois de dire au revoir. Alors qu’il traverse sa neuvième année sur les bords de la Mersey comme un fantôme, pour un joueur de sa trempe, et que l’ombre d’une saison blanche plane au-dessus des Reds , Salah peut-il encore sauver cet opus 2025-2026 ?

Le spleen de l’hiver

La saison de Mohamed Salah est tout sauf un long fleuve tranquille. Auteur de seulement 9 petits buts cette saison, toutes compétitions confondues, le troisième meilleur buteur de l’histoire du club peine à confirmer son regain de forme de l’an dernier, où il avait réalisé la meilleure saison de sa carrière en Premier League.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipe sénégalaise célébre sa victoire après avoir remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations contre le Maroc au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le 18 janvier 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    CAN: après les incidents de la finale, le Sénégal déchu de son titre qui échoit au Maroc
    information fournie par AFP 18.03.2026 03:53 

    Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc, une décision "inique", a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire ... Lire la suite

  • Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions
    Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions
    information fournie par So Foot 18.03.2026 00:30 

    Y’a de la joie. À l’issue de la rencontre face à Manchester City (1-2), Álvaro Arbeloa a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse tout en leur conseillant de conserver «la même mentalité» à l’avenir. "Lo mejor es que pare y se recupere. No es cuestión ... Lire la suite

  • Vinicius justifie sa célébration
    Vinicius justifie sa célébration
    information fournie par So Foot 18.03.2026 00:26 

    Il avait coché la date. Vinicius Junior n’a pas manqué de répondre aux supporters de Manchester City après son doublé lors de la victoire et de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions du Real Madrid à l’Etihad Stadium (1-2). L’attaquant ... Lire la suite

  • Les autres décisions de la CAF
    Les autres décisions de la CAF
    information fournie par So Foot 18.03.2026 00:19 

    Il n’y a pas que le score qui a bougé. En parallèle du retrait du titre de la CAN 2025 au Sénégal, la CAF a également réduit ou annulé les sanctions énoncées contre les Marocains lors de la finale. The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank