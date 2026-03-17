À Liverpool, le fantôme de Salah

Alors que Liverpool va jouer sa survie européenne avec l’obligation de s’imposer face à Galatasaray, et que les Reds sont largués dans la course au titre en championnat, la fin de saison pourrait-elle prendre la forme d’une tournée d’adieu pour Mohamed Salah ?

Mohamed Salah ne marchera jamais seul à Liverpool. C’est gravé dans le marbre depuis belle lurette. L’Égyptien est en place au Mont Rushmore d’Anfield, et rien ni personne ne changera cela. Mais pour les légendes, le plus dur, c’est parfois de dire au revoir. Alors qu’il traverse sa neuvième année sur les bords de la Mersey comme un fantôme, pour un joueur de sa trempe, et que l’ombre d’une saison blanche plane au-dessus des Reds , Salah peut-il encore sauver cet opus 2025-2026 ?

Le spleen de l’hiver

La saison de Mohamed Salah est tout sauf un long fleuve tranquille. Auteur de seulement 9 petits buts cette saison, toutes compétitions confondues, le troisième meilleur buteur de l’histoire du club peine à confirmer son regain de forme de l’an dernier, où il avait réalisé la meilleure saison de sa carrière en Premier League.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com