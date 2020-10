À Lille, les Lensois perdent le Nord

Avec un succès facturé 4-0, les Dogues ont affirmé leur suprématie régionale avec la manière et grimpe à la première place du classement de Ligue 1. Les Lensois devront se remettre de cette gifle pour ne pas gâcher ce bon début de saison.

Lille OSC 4-0 RC Lens

Y?lmaz casse la baraque

Burak Y?lmaz, le boss fort

Ce dimanche soir, c'était le haut de France qui se jouait entre Lille et Lens. En effet, ce 111derby du Nord posait un enjeu fort : l'écurie qui l'emportait était promise la place de leader du championnat. Il fallait bien ça pour donner du mordant à une affiche que l'on attendait pour son ambiance, sa symbolique et sa ferveur. Mais à défaut de pouvoir entendre les choeurs du nord autrement que crachés dans une sono, ce sont les Lillois qui ont mis plus de coeur pour torpiller le promus lensois, réduit à neuf en fin de partie, qui n'aura jamais trouvé le ton.Voilà cinq ans que les deux voisines respectaient une stricte distanciation sportive. Ce dimanche, il n'était donc pas question de perdre son temps avec les samalecs d'usages. Justificatif en main, ce sont les Lillois qui brisent le couvre-feu et lâchent en premier les chiens. D'abord avec un poil de maladresse : Jonathan David bazarde un contrat fracassant, quand Burak Y?lmaz se prend les pieds dans le tapis au moment de piquer. Si les Lensois ne peuvent répondre que timidement par une frappe écrasée de Florian Sotoca, les Dogues ont bien un Turc en plus. Sur un coup franc qu'il a lui-même obtenu, Y?lmaz finalise du crâne une combinaison où Fonte et André y sont allés de leur petite déviation. Un coup sur les casques artésiens.Acculés dans leurs 22, les Lensois peuvent reprendre leur souffle uniquement grâce aux quelques approximations techniques de leurs hôtes, si bien que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com