information fournie par So Foot • 04/10/2023 à 11:28

À Leyton, les fans arrêtent un match pour sauver un des leurs

Parfois, les sit-in sont efficaces.

Ce mardi soir, en League One, la rencontre entre Leyton Orient et Lincoln City a été arrêtée à cause de l’intervention des supporters. Alors qu’on joue la 82 e minute, un fan de Leyton est entré sur la pelouse pour alerter l’arbitre, monsieur Stephen Martin, que quelqu’un dans les tribunes a besoin d’assistance médicale.…

CD pour SOFOOT.com