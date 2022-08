A leurs Journées d'été, les Verts veulent se "refonder" sans "se confronter"

Des militants d'EELV distribuent des posters à l'occasion des Journées d'été d'EELV à Grenoble, le 25 août 2022 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Les Verts ont ouvert leurs Journées d'été à Grenoble jeudi en se projetant sur la "refondation" du parti après une présidentielle décevante, mais certaines voix ont mis en garde contre les coutumières "confrontations" de congrès, en cette période de crise climatique et sociale.

Les écologistes ont démarré les trois jours de conférence et de débats par la présentation des 23 députés élus en juin grâce aux accords de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

"C'est une grande fierté parce que nous avons mis sur pied la Nupes, c'était un accord d'appareils au départ, et ces quatre groupes (LFI, EELV, PS et PCF, NDLR) pèsent désormais pour arracher des victoires", s'est réjoui Julien Bayou, secrétaire national des Verts, et co-président du groupe des députés.

L'ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot (4,6%), auparavant, a appelé auprès de l'AFP les Verts à être "pragmatiques" et "intransigeants" mais pas "radicaux".

Yannick Jadot, ex candidat EELV à la présidentielle, devant les journalistes lors des journées d'été d'EELV à Grenoble, le 25 août 2022 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

En pensant à la Nupes et au leadership de LFI, il a ajouté: "Il faut faire attention à ce que la situation dramatique (sur le climat) et les injustices sociales ne nous amènent pas à nous replier et à nous radicaliser".

Le débat semble déjà engagé, à l'approche du congrès de décembre. Pour l'un des dirigeants de l'aile gauche, Alain Coulombel, "Jadot n'a plus d'espace, il a pris une bonne baffe à la présidentielle". "Il faut remettre le projet autour de la radicalité, la séquence de cet été a montré que les effondrements sont en cours et l'opinion publique est en train de le comprendre dans sa chair", insiste-t-il.

Lui et ses proches discutent avec la finaliste de la primaire Sandrine Rousseau pour faire cause commune au congrès et s'opposer à la motion que devrait déposer Marine Tondelier pour succéder à Julien Bayou à la tête du parti.

La conseillère municipale d'Hénin-Beaumont a présenté son projet de "refonder" EELV, forte des très nombreuses signatures de sa tribune de presse - du maire de Grenoble Eric Piolle à Yannick Jadot en passant par l'ancien numéro 1 David Cormand et l'ancien candidat à la présidentielle Noël Mamère.

- "Se différencier" de LFI -

En dehors d'un changement de nom, Marine Tondelier a en particulier souligné la nécessité de réformer les statuts du parti pour attirer la nouvelle "classe écologique": "La complexité, sous couvert de démocratie, exclut, elle permet in fine à quelques uns, cercles d'initiés, de privatiser la maîtrise de nos règles et ainsi de maintenir un contrôle sur notre fonctionnement interne".

Sandrine Rousseau n'est pas foncièrement contre mais est sceptique sur le timing, dans un contexte de crise sociale et environnementale: "L'heure n'est pas à la confrontation mais à la conquête des gens, cet été d'incendies et de canicule n'est que le début... Il faut aller dans les quartiers, s'implanter dans les territoires".

Le maire EELV de Grenoble, Eric Piolle, répond aux journalistes lors des Journées d'été d'EELV à Grenoble le 25 août 2022 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Elle se prononce pour l'approfondissement de la Nupes, qui a suscité un "espoir" parce que La France insoumise, le PS, le PCF et EELV sont "complémentaires". "La Nupes ne peut pas juste être ponctuelle", même s'il faut modifier "ses équilibres", explique-t-elle en référence à la domination de LFI qui ouvrait le même jour ses "Amphis" près de Valence.

David Cormand a des réserves de taille sur la Nupes: "Elle ne peut pas être le début d'un nouveau cycle, car comme on l'a vu aux législatives, elle n'a pas de vocation majoritaire".

Pour la plupart sceptiques face à la proposition par LFI de reconduire la Nupes pour les européennes de 2024, les Verts n'ont pas renoncé définitivement à exercer le leadership à gauche.

"Les Insoumis veulent garder le leadership jusqu'en 2027. Pour nous, il ne faut pas contrer le récit unitaire mais s'affirmer, se différencier, par exemple refuser le blocage des prix", propose David Cormand.

Les deux autres composantes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), le Parti socialiste et le Parti communiste français, inaugureront leurs universités vendredi à Blois et Strasbourg.