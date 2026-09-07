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À Leipzig, l'extrême droite toque à la porte
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 12:02
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À Leipzig, l'extrême droite toque à la porte

À Leipzig, l'extrême droite toque à la porte

Alors que le Land voisin de Saxe-Anhalt vient de tomber ce dimanche dans les griffes de l'extrême droite, Leipzig voit grandir ces tensions qui divisent les anciens territoires de l'Allemagne de l'Est. Dans l'ombre du RBL et de ses succès artificiels, les deux clubs historiques que sont le Chemie et le Lokomotive se déchirent sur fond de crise identitaire.

Article initialement paru en février 2026 dans le magazine SO FOOT, numéro 233

Quand Matthias Löffler pousse ce soir-là la porte du Kildare City Pub, un pub du centre-ville de Leipzig, tout son corps semble brusquement se crisper. Son regard nerveux s’arrête sur l’écharpe suspendue au-dessus du large comptoir, brodée aux couleurs du RasenBallsport Leipzig, tête de gondole de la galaxie Red Bull. Le quadra, dont la carrure de rugbyman porte surtout la marque des troisièmes mi-temps, maugrée quelques mots dans un allemand terrible, peu compréhensible, mais dont on devine sans mal la portée. Pour ce supporter du Lokomotive Leipzig, un des deux autres clubs de la ville dont il est fan depuis la petite enfance, et dont il est aujourd’hui membre de la direction, le « RB », fondé en 2009 suite au rachat d’un modeste club amateur de la région – le SSV Markranstädt – par le mastodonte de la boisson énergisante, est un parfait condensé de tout ce qu’il déteste dans le foot teuton. « Chez nous, d’ordinaire, ce sont les supporters qui tiennent le pouvoir dans les clubs, et pas les actionnaires » , peste-t-il en commandant froidement une Guinness, avant de s’asseoir et de regretter aussitôt d’avoir encore perdu quelques secondes de sa vie à parler de la nouvelle vitrine de sa ville de naissance. « On ne les déteste pas , promet-il, en veillant bien à s’installer dos à cette écharpe de malheur. C’est surtout de l’indifférence, ils n’existent pas pour nous. »

Tous propos recueillis par SG

Par Siméon Groud, à Leipzig pour SOFOOT.com

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