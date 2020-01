À la veille du Brexit, quelles sont les relations économiques entre la France et le Royaume-Uni ?

Commerce, investissements, emplois: tour d'horizon des importantes relations économiques entre la France et le Royaume-Uni.

Les drapeaux français et britanniques à Bayeux, le 6 juin 2019. ( AFP / BERTRAND GUAY )

o PREMIER EXCÉDENT COMMERCIAL DE LA FRANCE

La France exporte plus (en valeur) de biens au Royaume-Uni qu'elle n'en importe. Et c'est même le pays avec lequel l'hexagone affiche le plus important excédent bilatéral: 12 milliards d'euros en 2018 , selon les dernières données annuelles disponibles de Bercy.

En 2018, la France a ainsi exporté pour 32 milliards d'euros outre-Manche. Cela représente un peu moins de 7% des exportations françaises , ce qui fait du Royaume-Uni la quatrième destination européenne pour les exportations françaises, derrière l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ces chiffres font que "l'économie française est (...) très exposée aux évolutions économiques outre-Manche", estimait l'Institut des politiques publiques (IPP) dans une note publiée en décembre.

Côté importations, les Français ont acheté pour 20 milliards d'euros de biens et services aux Britanniques en 2018. Le Royaume-Uni est le 8e fournisseur de la France. La balance des échanges de services penche également en faveur de la France, avec 6,7 milliards d'excédent, notamment grâce aux exportations de voyages.

o LE TRANSPORT EN TÊTE DES ÉCHANGES

Par secteur d'activité, celui des équipements de transports arrive en tête des exportations françaises au Royaume-Uni (environ 18%), incluant avions, voitures, camions et équipements automobiles. Viennent ensuite les machines, les produits chimiques, dont les médicaments, ou encore l'agroalimentaire.

Le Royaume-Uni est ainsi le troisième débouché de la France pour les produits agricoles, ce marché représentant 15% des ventes françaises, dont une grande partie de produits de luxe (vins, champagnes, cognac, etc.) "peu sensibles à d'éventuels droits de douanes", estimaient les Douanes françaises dans une étude publiée en avril dernier. À noter, en 2017, la joaillerie a représenté à elle seule 3,7% des exportations françaises au Royaume-Uni, selon des données de l'OEC (Observatory of economic complexity).

Dans l'autre sens, la France "est largement destinataire des exportations aéronautiques britanniques pour le compte de la production européenne", selon les Douanes, devant les secteurs de la chimie et de la pharmacie.

o INVESTISSEMENTS RÉCIPROQUES

Le Royaume-Uni était en 2018 le troisième investisseur étranger en France , avec 118 projets d'investissements directs, représentant environ 2.500 emplois, derrière les États-Unis et l'Allemagne. À l'inverse, la France est le 8e investisseur étranger au Royaume-Uni, avec 94 projets représentant 6.000 emplois, selon des chiffres de la direction générale du Trésor.

En 2016, le Royaume-Uni était le deuxième pays d'implantation des entreprises françaises à l'étranger. 3.800 filiales de groupes français y sont localisées et représentent environ 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et plus de 400.000 emplois. En parallèle, 1.200 filiales de groupes britanniques sont présents en France. Ils représentent un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros annuel et 88.000 emplois.