À la veille de la réunion de la Fed, Trump estime que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde

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(Mises à jour régulières avec les déclarations de Trump et le contexte)

par Bo Erickson, Padraic Halpin et Conor Humphries

"Aucun pays ne devrait avoir des taux d'intérêt plus bas que les États-Unis", a déclaré dimanche le président Donald Trump, à quelques jours de la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

S'adressant aux journalistes lors du tournoi de golf de l'Irish Open, Trump a déclaré qu'il ne savait pas si les responsables de la Fed relèveraient les taux d'intérêt lors de leur réunion de cette semaine. Il a toutefois affirmé que les États-Unis "devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde", indépendamment de ce que les données de la Réserve fédérale indiquent concernant l'inflation et l'économie.

La réunion de la Fed aura lieu moins d’une semaine après que l’un des principaux indicateurs de l’inflation sous-jacente , l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail, a enregistré vendredi sa plus forte hausse en quatre mois. Cela a renforcé les anticipations d’une hausse des taux par la banque centrale américaine.

Les gouverneurs de la banque centrale se réunissent à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat qui détermineront si les républicains conserveront leur faible majorité au sein des deux chambres du Congrès américain. Une hausse des taux pourrait aggraver les inquiétudes des électeurs concernant le pouvoir d’achat, selon de récents sondages Reuters/Ipsos .

La cote de popularité de Donald Trump a chuté face à la persistance de l'inflation. Il a affirmé que les niveaux des taux d'intérêt fixés par la Fed avaient favorisé d'autres pays au détriment des États-Unis.

"J’en sais plus que quiconque sur les formules, et avec la meilleure solvabilité au monde, nous enrichissons d’autres pays", a déclaré Trump dimanche.

Le président, qui critique régulièrement l’ancien président de la Fed Jay Powell, s’est montré plus favorable à la direction de la Fed depuis que son propre candidat à la présidence, Kevin Warsh, a pris ses fonctions en début d’année. Mais Trump a récemment clarifié ses exigences.

"BAISSEZ LES TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT", a posté Trump sur les réseaux sociaux il y a deux semaines.

Trump "défendra avant tout l’indépendance de Kevin Warsh", quelle que soit la décision de la Fed concernant les taux d’intérêt, a déclaré Kevin Hassett, directeur du Conseil économique national, à l’émission "Fox News Sunday".

Mais Hassett a également souligné les préférences de Trump lui-même, affirmant: "S’il s’agit d’une hausse des taux… je suis sûr qu’il ne s’en réjouira pas particulièrement."