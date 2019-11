À la une cette semaine...

Armistice. Emmanuel Macron présidera lundi matin, à Paris, la cérémonie de commémorations du 101ème anniversaire de l'Armistice de 1918. Il se rendra au pied de la statue de Georges Clemenceau, sur les Champs-Elysées, puis auprès de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe. En début d'après-midi, le chef de l'État inaugurera un monument aux Morts pour la France en opérations extérieures ("Opex"). En fin d'après-midi, une plaque sera inaugurée à l'Arc de triomphe en hommage aux combattants des opérations extérieures.Lire aussi Traité de Versailles : l'insatisfaction des FrançaisAttentats. Mercredi sera le quatrième anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis. Samedi, un décret publié au Journal officiel a acté la nouvelle journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme tous les 11 mars. Le 13 novembre 2015, neuf hommes avaient attaqué en plusieurs points la capitale française, à des terrasses de restaurants et dans la salle de concert du Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Ils étaient également passés à l'acte à Saint-Denis, aux abords du Stade de France. Les attentats avaient été revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI).Lire aussi « La réapparition d'al-Baghdadi n'est pas surprenante »Gilets jaunes. Dimanche sera le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, entamé le 17 novembre 2018. Les manifestants devraient à nouveau battre le pavé samedi...