À la une ce mercredi 25 décembre...

Réforme des retraites. Les voyageurs auront toujours beaucoup de mal à se déplacer mercredi 25 décembre, jour de Noël. À la SNCF, un TGV sur trois, un Transilien sur six et trois TER sur dix circuleront. En Ile-de-France, côté RATP, quatorze lignes de métro seront fermées. Seules les deux lignes automatiques 1 et14 plus Orlyval fonctionneront normalement.Jour de Noël. Après avoir présidé la messe de la nuit de Noël du 24 décembre, le pape François donnera demain, à midi, la bénédiction « Urbi et Orbi » depuis la Loggia centrale de la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Comme pour le réveillon, la messe du jour de Noël de la cathédrale de Paris sera par ailleurs délocalisée à Saint-Germain l'Auxerrois, Notre-Dame de Paris n'étant toujours pas accessible après l'incendie du 15 avril.Royaume-Uni. La traditionnelle allocution télévisée de Noël prononcée par la reine Elizabeth II sera diffusée vers 15 heures sur la chaîne BBC. Dans son discours, dont certains extraits ont été diffusés en amont, la souveraine de 93 ans reconnaît avoir passé une année « semée d'embûches » et compte appeler les Britanniques à surmonter leurs divisions. Algérie. Décédé lundi 23 décembre à l'âge de 79 ans, Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), aura droit à des funérailles nationales à Alger. Les obsèques débuteront dans la matinée au Palais du Peuple. Le général...