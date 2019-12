À la une ce mercredi 11 décembre...

Annonces. C'est le grand jour pour Édouard Philippe. Le Premier ministre va présenter ce mercredi 11 décembre les ultimes arbitrages de la réforme des retraites. Selon les informations du Point, il devrait notamment annoncer que la réforme s'appliquera uniquement à ceux qui sont à plus de 18 ans de la retraite. Social. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit, notamment dans les transports. A Paris, la majorité des lignes de métro sont toujours à l'arrêt. La SNCF promet en revanche quelques TGV en circulation "garantie". 3 TER sur 10 devraient circuler en région. Justice. Le procès en appel pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany commence ce mercredi à Paris. Lundi, 9 décembre, la demande de remise en liberté du maire de Levallois-Perret, a été rejetée. Il a été condamné à deux reprises ces derniers mois. Une première fois, le 13 septembre, à quatre ans de prison pour fraude fiscale, puis, le 18 octobre, à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé.Football. Ce mercredi 11 décembre, dernier match de la phase de poule de la Ligue des champions pour le PSG. Le club de la capitale, déjà qualifié et assuré de terminer premier de son groupe devant le Real Madrid, affronte le club turc de Galatasaray, au Parc des Princes, à partir de 21 heures. Environnement. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne présente un "New Green Deal" européen, dont l'objectif est de...