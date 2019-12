À la une ce jeudi 26 décembre?

Réforme des retraites. Légère amélioration du côté des transports jeudi 26 décembre. À la SNCF, un TGV sur deux, un Transilien sur cinq et quatre TER sur dix circuleront. Du côté de la RATP, en Ile-de-France, cinq lignes de métro seront fermées et, comme toujours, seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que la ligne Orlyval fonctionneront normalement. Un RER sur deux circulera sur la ligne A et un sur trois sur la B en heures de pointe.Justice. Le tribunal d'instance d'Argentan, dans l'Orne, se prononcera jeudi 26 décembre sur une plainte visant directement le cinéaste français Luc Besson. Ce dernier est accusé par plusieurs agriculteurs et chasseurs d'avoir laissé profiler, sur sa propriété ornaise, des cerfs nuisibles aux récoltes des alentours. Le procès s'est déroulé le 4 novembre dernier, sans la présence du réalisateur. La Fédération des chasseurs de l'Orne réclamait notamment 130 000 euros à Luc Besson.Israël. Le Likoud, parti présidentiel, élira son nouveau chef jeudi 26 décembre. Les 130 000 adhérents vont devoir départager entre le président sortant Benyamin Netanyahou et son seul concurrent sérieux, le député Gideon Saar. Une élection décisive pour le premier ministre israélien Netanyahou, affaibli par des affaires de corruption, avant le prochain scrutin législatif qui se tiendra en mars. Turquie. La Cour constitutionnelle du pays se penche jeudi 26 décembre sur la légalité du...