À la suite de « l’affaire Messi », la Chine renonce à accueillir deux matchs amicaux de l’Argentine

La pilule ne passe toujours pas.

Resté sur le banc lors d’un match amical entre l’Inter Miami et une sélection All Stars de Hong Kong dimanche dernier, pour une élongation des ischio-jambiers, Lionel Messi a provoqué la furie des fans hongkongais, qui avaient déboursé de grosses sommes pour apercevoir la Pulga fouler la pelouse. Moins d’une semaine plus tard, et après que le gouvernement local s’est dit « extrêmement déçu », ce « Messi gate » prend une nouvelle tournure. La Chine a officiellement annoncé qu’elle renonçait à accueillir deux matchs amicaux de l’Argentine sur son sol.…

TM pour SOFOOT.com