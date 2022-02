À la suite d'Emmanuel Macron, les candidats à la présidentielle condamnent unanimement l'offensive militaire russe en Ukraine

Le chef de l'État a appelé Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires".

Le président Emmanuel Macron lors d'une réunion à Bruxelles, le 18 février 2022. ( POOL / JOHANNA GERON )

"La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine", a réagi jeudi 24 février Emmanuel Macron, en appelant Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires". "La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre", a ajouté le chef de l'État dans deux messages diffusés sur Twitter.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à l'aube une "opération militaire" en Ukraine , où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours.

"Un acte injustifié et criminel"

De façon unanime, les candidats à la présidentielle ont également condamné fermement l'offensive russe.

La candidate LR Valérie Pécresse a "condamné avec la plus grande fermeté" la "guerre entamée par la Russie en Ukraine". "Totale solidarité avec le peuple ukrainien. La réponse de la France et de l'Europe doit être vigoureuse, coordonnée et sévère", a-t-elle ajouté dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Je condamne avec la plus grande énergie l'attaque brutale ordonnée par Vladimir Poutine. En ces moments sombres pour la paix et pour l’Europe, j'exprime ma solidarité et mon soutien avec l’Ukraine et son peuple. Nous devons réagir fermement devant cet acte injustifié et criminel", a réagi sur Twitter la candidate socialiste Anne Hidalgo .

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon a dénoncé l'opération russe, appelant à refuser cette "escalade insupportable" et à user de la voie "diplomatique" pour obtenir "un cessez-le-feu immédiat et un retrait de toutes les troupes étrangères d’Ukraine". De l'île de la Réunion où il est en déplacement, le député a appelé dans un communiqué à "une réunion immédiate de l'organisation de sécurité et de coopération en Europe" et à une délibération "d'urgence" de l'Onu pour "rétablir la paix en Europe".

La candidate du RN Marine Le Pen a appelé "à la cessation immédiate des opérations militaires russes en Ukraine", une invasion qui "rompt l'équilibre de la paix en Europe" et "doit sans ambiguïté être condamnée". Marine Le Pen a réclamé une initiative diplomatique de la France "sous l'égide de l'ONU". Le Rassemblement national avait bénéficié d'un prêt d'un établissement financier russe en 2014 et Marine Le Pen avait été reçue par le président Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017.

"Agression sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale"

"Vladimir Poutine vient de déclencher une guerre sur notre continent. Il s’agit d’une agression sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale contre un pays européen, contre une démocratie. Je la condamne avec la plus grande force", a réagi le candidat écologiste Yannick Jadot . "Vladimir Poutine en porte la pleine et entière responsabilité. La réponse de la France et de l’Europe unie doit être à la mesure de cette attaque contre la démocratie", a-t-il ajouté sur Twitter.

Invité sur France 2 , le candidat communiste Fabien Roussel a déclaré : "Le président Russe fait le choix de la guerre. Il fait le choix de violer le droit international. C'est une situation grave, qui pourrait devenir une nouvelle guerre mondiale. Nous devons tout mettre en œuvre pour la désescalade." "L'heure n'est plus à la recherche des responsabilités. Aujourd'hui, la guerre est là. Nous devons produire des actes politiques pour renouer le dialogue et retrouver la paix", a-t-il ajouté.

Le candidat d'extrême droite Éric Zemmour "condamne sans réserve l'intervention militaire russe qui a débuté cette nuit en Ukraine", a indiqué son équipe à l' AFP jeudi matin. Dimanche sur Europe 1 , Éric Zemmour se disait "sceptique" à propos d'une telle invasion : "Je vous avoue que je n'y crois pas, mais je peux me tromper", indiquait-il en évoquant la "propagande" des États-Unis et de la Russie.