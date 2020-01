A la SNCF, l'après-grève s'annonce douloureuse

Si le conflit social n'est pas encore terminé à la SNCF, l'après grève s'annonce d'ores et déjà compliquée, socialement et économiquement.Alors que ce jeudi marquait le 43e jour de grève des cheminots, avec seulement 10,1 % de grévistes, Jean-Pierre Farandou, le nouveau PDG de la compagnie s'est montré relativement pessimiste sur la situation financière de l'entreprise, au cours d'un point presse au siège du groupe : « Au total, on ne sera pas très loin du milliard d'euros de perte à cause de cette grève », a-t-il confié. Tout en indiquant qu'il y aura « un plan d'économies ». Lequel ? Rien de précis pour l'instant. Mais la cession d'actifs est bien à l'ordre du jour.Le sujet était déjà évoqué sous le précédent PDG, Guillaume Pepy. Ces cessions devraient accompagner le développement de l'entreprise mais surtout combler la dette, et répondre ainsi à la trajectoire financière plus qu'ambitieuse fixée par le ministère de l'Économie.Quels actifs seront cédés ?Depuis la réforme ferroviaire, sur les 57 milliards d'euros (Mds€) de dette (fin 2018) de l'entreprise, l'Etat a prévu d'en reprendre 25 Mds€ cette année et 10 Mds€ en 2022. « Aujourd'hui, c'est Bercy qui tient les cordons de la bourse, s'agace un administrateur de la compagnie. Cela fait des mois qu'on se doute qu'il va falloir vendre les bijoux de famille pour rester dans les clous. Sinon, c'est intenable. »Reste à avoir quels actifs seront cédés. « Un temps, on a évoqué Geodis (NDLR : entreprise de transport de marchandises filiale de la SNCF), se souvient un administrateur. Mais aussi une partie du parc immobilier. » Interrogé sur le sujet, Jean-Pierre Farandou a botté en touche : « Nous sommes au début de la réflexion. Fin février, nous aurons une analyse plus fine. » Par ailleurs, oublié le petit coup de pouce financier, évoqué par Jean-Pierre Farandou, à son arrivée, début novembre, pour ...