A La Rochelle, une combinaison de surf fabriquée à base de coquilles d'huîtres

« En termes de poids, d'épaisseur ou de chaleur rendue, on arrive aux mêmes caractéristiques que les combinaisons plus classiques », assure Yann Dalibot, cofondateur avec Matthieu Barat de la marque de surfwear Soöruz. Fondée en 1999 à La Rochelle (Charente-Maritime), la griffe, déjà présente dans 17 pays, s'apprête à commercialiser une innovation mondiale : une combinaison de surf à base de... coquilles d'huîtres.Riches en calcaire, ces dernières sont réduites en poudre et mélangées à hauteur de 30 % à des huiles végétales, du caoutchouc naturel, ainsi que de la canne à sucre. L'intérêt ? Remplacer les combinaisons synthétiques fabriquées à base de pétrole et de l'un de ses dérivés, le néoprène.Soöruz a planché deux années durant pour mettre au point cette première mondiale baptisée « Green Line ». « Les coquilles d'huîtres servent en fait de liant, un peu comme la farine dans le pain du boulanger », détaille Yann Dalibot. Ainsi, loin d'être un gadget, cette matière première au coût dérisoire compte autant dans « la recette » que l'hévéa dont est issu le caoutchouc.Une invention mise à disposition des concurrentsPrix de cette combinaison écoresponsable : 279 euros au maximum pour un modèle intégral. Avec une telle innovation, Soöruz aurait pu miser sur le haut de gamme et ses marges confortables. « Mais nous visons le cœur du marché, le grand public », explique Matthieu Barat. La griffe rochelaise a même décidé de mettre son invention à disposition de ses concurrents ! « Les marques qui veulent utiliser ce process sont les bienvenues, confirme Yann Dalibot. Cela sera hypervalorisant pour une boîte comme la nôtre. Et cela donnera du volume et de l'importance à notre innovation. » LIRE AUSSI > Pollution liée à nos vêtements : 6 conseils pour limiter votre impact sur la planète« Cette combinaison est incroyable, estime Jorgann Couzinet, surfeur professionnel sponsorisé ...