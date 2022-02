A La Réunion, Mélenchon tiraillé entre l'Ukraine et la défense des outre-mers

Le candidat LFI à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2022 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"En démocratie, on s'arrête pas parce que la Russie a envahi l'Ukraine" : Jean-Luc Mélenchon a bien du mal à mener une campagne normale à La Réunion, alors qu'il compte sur les outre-mers pour l'aider à franchir le premier tour de l'élection présidentielle.

Le leader de La France insoumise a appris l'attaque russe en Ukraine dans l'avion qui l'amenait, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur l'île de l'océan Indien.

S'ils l'avaient su avant le décollage, les Insoumis auraient probablement reporté de quelques jours ce déplacement, selon son directeur de campagne Manuel Bompard.

"On a eu un moment compliqué et commencé à regarder les billets" de retour, avant d'apprendre que le débat au Parlement sur la crise n'aura lieu que mardi, a confié M. Bompard.

De fait, dès son arrivée à l'aéroport Roland-Garros de Saint-Denis de la Réunion, à 9.000 km des débats français, Jean-Luc Mélenchon a consacré l'essentiel de son temps à répondre aux médias sur la situation en Ukraine qui bouleverse toute la campagne présidentielle.

Près du tarmac jeudi matin, les tambours frappés avec enthousiasme par les militants réunionnais pour accueillir leur champion peinaient à dissiper l'inquiétude sur son visage.

Un sympathisant du candidat LFI à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon range une table pliante après avoir tracté sur un marché de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2022 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Je suis partagé entre le bonheur de me retrouver parmi mes amis que je vois plein d'espérance et d'envie de se mobiliser (...), et aussi profondément inquiet de ce qui se déroule en ce moment même sur le Vieux continent, si bien que je ne sais quelle mine vous présenter à cet instant, celle de la joie ou de l'inquiétude", a déclaré M. Mélenchon.

"On est pris à revers de la plupart de nos certitudes", a aussi soufflé le candidat, en montant les marches du Conseil régional aux côtés de sa présidente Huguette Bello, qui a appelé à voter pour lui.

- "Manchot" -

Alors qu'il monte petit à petit dans les sondages et souhaiterait apparaître comme le "vote efficace" à gauche, Jean-Luc Mélenchon ne veut surtout pas donner l'impression qu'il est sur la défensive, lui qui avait déclaré il y a peu que "l'Otan était l'agresseur".

"Moi je pense qu'au contraire c'est une bonne séquence, parce que franchement le plus manchot sur les questions internationales, c'est pas moi", a-t-il vanté.

Avant de lancer une pique à ses concurrents de gauche, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, qui l'ont accusé de complaisance avec Poutine : "J'en connais deux trois qui devraient baisser d'un ton après le nombre de bêtises qui se sont dites".

A La Réunion, une séquence sur un refuge d'animaux a été annulée vendredi soir, et l'équipe de Jean-Luc Mélenchon envisage d'écourter le programme de la dernière journée dimanche, afin de préparer les débats à l'Assemblée nationale mardi.

La présidente de région de la Réunion Huguette Bello (d) aux côtés du candidat LFI à la présidentielle française Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2022 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le dilemme est d'autant plus fort chez Jean-Luc Mélenchon que La Réunion n'est pas une étape anodine dans sa campagne. Après un long déplacement aux Antilles en décembre, l'Insoumis continue de labourer les territoires d'outre-mer.

Il bat en brèche l'idée qu'ils sont "périphériques", estimant plutôt qu'ils sont une avant-garde, souffrant d'une pauvreté (40% des Réunionnais vivent sous le seuil) et d'un chômage (21%) massifs, qui guetterait l'hexagone.

Mais Jean-Luc Mélenchon a aussi fait le lien avec la dépendance énergétique de la France: "20% de notre gaz vient de chez les Russes, vous êtes contents avec vos sanctions ? Qui est-ce qui paie ? C'est nous. A La Réunion ils y ont réfléchi plus vite que les autres, ils savent qu'ils sont une île" où les habitants connaissent la montée des prix et la dépendance alimentaire et énergétique depuis des décennies.

L'Insoumis vient à La Réunion mobiliser une population qui l'a placé en tête au premier tour en 2017, avec 24,5%, un point devant Marine Le Pen, malgré une abstention de 37% qu'il aura peine à juguler en 2022.

Il donnera un meeting samedi à Saint-Denis, qu'il consacrera nécessairement en partie à l'Ukraine. Mais sur un marché vendredi, Manuel Bompard a constaté que la guerre n'était pas dans les conversations à La Réunion.