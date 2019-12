Comme la fiancée de Kevin, elles voulaient « mettre des paillettes dans leur vie ». Mais là où elles se trouvent maintenant, il n'y a ni piscine, ni vue mer, ni moulure au plafond? Juste des hauts murs et des barreaux aux fenêtres. Elles sont élèves infirmières, étudiantes, auxiliaires de vie ou handballeuses? Elles arrivent de Marseille, d'Ivry-sur-Seine ou de Belgique. Abordées en boîte de nuit, accrochées sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de la copine d'une copine qui leur a vendu ce « super plan », elles étaient censées se payer une semaine de vacances tous frais payés, argent de poche (entre 600 et 2 000 euros) compris. Le job n'était pas fatigant. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar.Rayons XElle se prénomme Hind, elle a 18 ans, venait de décrocher le bac et devait entrer à l'université. Elle purge depuis quelques semaines une peine de deux ans et demi ferme, au centre pénitentiaire de Saint-Denis de La Réunion, à 10 000 kilomètres de chez ses parents, où elle résidait encore. Voici ce qu'elle a déclaré aux policiers de la Sûreté de La Réunion, peu après son arrestation : « Un Heetch (chauffeur VTC) est venu me chercher chez moi et m'a déposée sur un parking où m'attendait une Clio grise. Je me suis assise à l'arrière du véhicule, un type surnommé Yacine m'a donné des vêtements et m'a demandé de me changer. Il a pris ensuite mes fringues pour les mettre dans la valise que vous avez en...