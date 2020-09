À la rencontre du Stéphane Guy d'Alençon

Mascotte des minimes du SC Damigny, correspondant local à Orne Info et AFM Radio, plus jeune conseiller municipal de la cité des Ducs de Normandie, et président débrouillard de l'US Alençon, il n'y a pas eu que Canal + dans la vie de Stéphane Guy.

Philippe Troussier et les zicos d'Alençon

"Il ne faut pas se mentir, ce n'était pas un très grand joueur de foot. Il a choisi la bonne carrière, car footballeur pro, il n'aurait jamais réussi."Cyrille François, ancien coéquipier au SC Damigny

Le 18 avril 1998, à 200 kilomètres du Stade de France, la ville d'Alençon clôture avant tout le monde son Mondial 1998 après cinq jours de compétition enneigés au cours desquels 32 équipes locales se sont affrontées. Vers 15h, les moins de 13 ans du Brésil et de la France pénètrent sur la pelouse du stade Jacques-Fould pour la finale. Dans les gradins, Rai, Paul Le Guen, Joël Bats et Raymond Kopa observent la rencontre avec attention. Pas autant que Stéphane Guy, qui espère que les Bleus vont venir à bout de la. Non pas par chauvinisme, mais parce que les tricolores sont représentés par les jeunes de l'US Alençon. Après le coup de sifflet final et la victoire face aux minots de la Ferté-Macé, c'est le soulagement. L'événement a été une telle réussite que l'entraîneur de l'USA l'invite à s'investir dans le club.Son mandat de conseiller municipal et ses obligations professionnelles à Paris le font hésiter, avant d'accepter ce défi osé par amour de sa ville.Pour comprendre ce dévouement sans faille, il faut remonter le fil de son adolescence normande, époque à laquelle le ballon rond tient déjà une place centrale dans sa vie. En 1984, à quatorze ans, il arrête le judo pour prendre une licence au Sporting Club de Damigny, club d'une petite commune de l'agglomération alençonnaise. Plus corpulent que la moyenne, loin d'être le plus technique, mais dur au mal, il parvient quand même à se faire une place dans l'équipe une dirigée par Patrick Berthereau :