A la rencontre des patrons à la papa

Notre chroniqueuse Guillemette Faure s'est rendue à la sauterie des BFM Business Awards à Paris.

Pas de ministre, pas même un tout petit bout de secrétaire d'État ! François-Henri Pinault et Carlos Tavares, le nouveau PDG de PSA, sont là, et on n'a même pas trouvé un politique à gros titre pour remettre un prix sur la scène ? Cette année, les conversations du cocktail qui suit la cérémonie des BFM Business Awards sont d'abord consacrées aux absents. Bruno Le Maire, Muriel Pénicaud, Mounir Mahjoubi ou Gérald Darmanin, par exemple...

On se refait la liste des figures politiques des éditions précédentes. « J'ai vu Macron ici... », lâche une invitée. Il était venu en ministre de Hollande. Et là, personne pour la 15e édition ? Pour beaucoup d'invités, l'explication coule de source : par son absence à une soirée BFM Business, le gouvernement punit BFM d'avoir trop couvert les débordements des « gilets jaunes » un an plus tôt. Personne n'a l'air de songer qu'au gouvernement l'heure n'est pas à s'afficher avec les grandes figures du capitalisme. Imaginez, par exemple, qu'une caméra ait fait un contrechamp sur le sourire d'un ministre au moment où Thierry de La Tour d'Artaise, le PDG du groupe Seb, lâchait « chez nous, on dit « marge ou crève » ».

Bien sûr, ce « marge ou crève » n'est pas destiné aux salariés mais à l'entreprise qui veut rester indépendante. Et parler de « marge », c'est presque une revanche après ces années à devoir se pâmer devant les capitalisations boursières des licornes (start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars) qui semblaient autorisées à passer les questions de rentabilité au second plan.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr