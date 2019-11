A la rencontre des gars de l'IA

Notre chroniqueuse Guillemette Faure s'est introduite parmi les experts de l'intelligence artificielle réunis à Paris pour un forum.

Tous les milieux ont leurs imposteurs et ceux qui tentent de les démasquer. Rares sont ceux où cette chasse est aussi présente que le milieu de l'intelligence artificielle (IA). Bidon ou non ? La question se pose d'autant plus fréquemment que chaque jour que Dieu fait, un colloque ou une conférence sur le sujet se tient quelque part. Et, quand des chercheurs en IA se retrouvent, une grande partie de leur attention va à chercher à mesurer à qui ils ont affaire. « Vous travaillez dans quel labo ? » « Avec qui ? » « Avec untel, mais je croyais qu'il ne s'intéressait pas à l'intelligence artificielle face aux émotions... » « Si, si, maintenant, il s'y intéresse... » Récemment, un journaliste ayant contribué à un numéro de Sciences et Avenir consacré au sujet tweetait : « Un numéro garanti 100 % sans Laurent Alexandre [entrepreneur et personnalité médiatique] ni Idriss Aberkane [chercheur et consultant] », et était instantanément retweeté par d'autres passionnés.

La semaine dernière, la crème de la recherche était rassemblée au Global Forum on AI for Humanity à Paris. Quand ces scientifiques parlent d'avenir, la fracture ne se situe pas entre ceux s'exclamant que « c'est génial » et ceux évoquant des dystopies dans lesquelles des machines prennent le contrôle sur les humains, mais entre ceux redoutant les dégâts d'une IA forte qui tourne mal (vision Bill Gates) et ceux craignant les dégâts causés par une IA pas si sophistiquée (celle de maintenant) mise entre les mains de n'importe qui sans transparence ni contrôle. « Y réfléchir n'est pas une question d'éthique mais de sécurité, un peu comme pour la construction des ponts », indiquait Stuart Russell, auteur de Human Compatible : Artificial Intelligence and the Problem of Control (Viking, non traduit) et professeur à l'université de Berkeley.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr