A la recherche des trésors perdus de la haute joaillerie

Les collections de haute joaillerie présentées à Paris en juillet puisent leur inspiration dans le passé. Et renouent avec des méthodes de fabrication ancestrales alliées à des technologies modernes.

En 1912, des ouvriers creusent au 30-32 Cheapside road à Londres et tombent sur un coffre qui abrite plus de 400 pièces de joaillerie datant majoritairement des XVIe et XVIIe siècles, et même un camé byzantin remontant au VIe ou VIIe siècle avant J.-C. Le « trésor de Cheapside » conservé au London Museum n'a toujours pas livré les secrets de sa provenance, et son origine inconnue entretient inlassablement l'appétit du public pour le fantasme du trésor perdu.

Cent cinq ans plus tard, il semble aussi inspirer les grands joailliers de la place Vendôme. Les collections de haute joaillerie présentées en juillet à Paris ont en commun ce goût pour les bijoux chargés d'histoire, qui pourraient eux aussi être sortis d'une malle antédiluvienne déterrée par hasard.

Les manchettes à motifs « aigle impérial » de la dernière collection « Paris russe » de Chanel évoquent le fantôme gracieux d'Anna Karénine. Chez Van Cleef & Arpels, c'est toute la grammaire de la Renaissance italienne qui revit à travers un thème « Roméo et Juliette ». Et quelle princesse italienne folle de couleurs, d'animaux mystiques et de fleurs étranges a inspiré à Alessandro Michele sa première collection de haute joaillerie pour Gucci ? Drôles de trésors nés d'un étonnant brassage culturel, littéraire, artistique, concocté par des esprits inventifs.

« J'ai travaillé à partir de mon "bric-à-brac" personnel, raconte Alessandro Michele. Je collectionne les pièces de la fin de l'époque géorgienne et de l'ère victorienne (les XVIIIe et XIXe siècles en Angleterre). Je suis fasciné par ces bijoux de l'Antiquité romaine qui ressemblent à des créations modernistes ; mais j'aime aussi ceux des années 1940, le kitsch des années 1980. Je me suis dit "ouvrons le caveau". Et rassemblons les pièces les plus belles et incroyables qui pourraient sortir du coffre d'une aïeule. » Dans ce « bric-à-brac » et dans la culture encyclopédique du designer, il y avait de quoi constituer un trésor prêt à rivaliser avec celui de Cheapside.

