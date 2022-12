À la recherche de l'Allemagne perdue

Trop friable défensivement face au Japon en entrée de tournoi, l'Allemagne a renoué avec certains de ses fondamentaux face à l'Espagne, dans le sillage de Niclas Füllkrug - son seul numéro 9 de métier - buteur en fin de rencontre. Boudée par une partie de son public, la Mannschaft peut-elle seulement commencer à redevenir elle-même ce jeudi face au Costa Rica, pour s'éviter une nouvelle désillusion en mondovision ?

Jeu de Germains, jeu de vilains

Ce mercredi 23 novembre, ils n'étaient que 10 millions. Dix millions d'Allemands devant leur écran, pour voir leur sélection se faire ridiculiser 2-1 par un Japon époustouflant. Un chiffre rikiki. Il y a quatre ans, le premier match de laen Russie contre le Mexique (1-0) avait rassemblé près de 26 millions de téléspectateurs. Un audimat chagrin comme un désamour qui traîne, une rupture en suspens qui imprègne lourdement l'atmosphère. Mais alors, qu'est-ce qui cloche précisément avec cette Allemagne-là ?Depuis un an et des poussières, laa pourtant essayé de renouveler son logiciel. D'abord, en disant enfinà Joachim Löw et son footballà l'extrême. L'homme qui gobe ses crottes de nez aura tout bien fait pendant des années, avec pour apogée le Mondial 2014, où son équipe aura fait la synthèse de son héritage germanique et des influences espagnoles qui dominaient alors le foot continental. Löw se sera cependant caricaturé à l'extrême lors de la Coupe du monde 2018, où il aura cantonné Mario Gómez - le seulde la sélection - au banc. Idem à l'Euro 2020, que l'Allemagne aura disputé sans numéro 9 de métier.Une véritable hérésie tactique, au pays de Gerd Müller, Miroslav Klose, Rudi Völler et Karl-Heinz Rummenigge. Au-delà de la question cruciale de l'avant-centre, l'Allemagne de Löw aura aussi perdu en cours de route d'autres composants historiquement identitaires de son football : d'abord, un brillant salopard derrière, capable aussi bien d'inventer des passes et des chevauchées fantastiques que de piloter autoritairement sa défense (Beckenbauer, Matthäus, Sammer, pour ne citer qu'eux). Sous Flick, lacompose avec des défenseurs plutôt qualitatifs - de Rüdiger à Süle en passant par Raum -, mais aucun n'a la carrure pour endosser le costume dede son arrière-garde, qu'on aura vue se liquéfier face au Japon . Mêmes causes, mêmes effets au milieu : Flick a commencé le Mondial 2022 avec un duo Kimmich-Gündoğan pas emmerdé avec le cuir, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com