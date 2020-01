À la MMA Factory, on prépare déjà les champions de demain

C'est là que s'entraînent les plus grands champions français de la discipline. A la MMA Factory, dans l'Est parisien (XIIe arrondissement), leurs portraits victorieux ornent les murs jusqu'au plafond. Après l'annonce mardi soir, par le ministère des Sports, du prochain encadrement du MMA (Mixed Martial arts) par la fédération de boxe, première étape vers sa reconnaissance pleine et entière en France, c'est toujours autant l'effervescence. Normal, nous sommes mercredi, le jour des petits. Et ils sont nombreux -- 238 au total -- à suivre les cours dès l'âge de 4 ans et jusqu'à 18 ans.Derrière un grillage, dans la cage de 80 mètres carrés tapissée par des tapis en mousse, les mômes du « baby MMA » (4 à 7 ans) s'excitent puis se taisent. « On va faire un jeu, à condition qu'il y ait du silence », lance calmement Samir Faiddine, l'un des enseignants.La passion du MMA en héritageLa petite vingtaine de gamins dont quatre filles ne fait pas de combat, juste des exercices d'assouplissement, de déplacement. La base. Les choses un peu sérieuses commencent avec la catégorie suivante, celle des « Kidz » (8 à 11 ans). Elijah, 9 ans, décrit comme un hyperactif par sa mère, a trouvé de quoi se défouler. LP/Icon Sport/Johnny Fidelin Comme Elijah, 9 ans, qui a débuté en octobre dernier : « J'ai toujours aimé les sports de combat, raconte l'élève de primaire. J'ai essayé le judo mais ce que j'apprends ici est plus intéressant. » Son attirance pour le MMA vient d'Adèle, sa maman, également inscrite à la salle il y a quelques mois : « Elijah est un hyperactif. Depuis qu'il est là, il se concentre mieux au quotidien. Une séance de sport vaut mieux que toutes les séances de psy. »Ange, 39 ans, est un pratiquant aguerri du MMA depuis 25 ans. Sa passion, il l'a transmise à Naely, sa fille de 7 ans, inscrite il y a déjà 3 ans : « Ça lui apporte de l'assurance, de la discipline, et un ...