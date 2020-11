À la Lazio, c'est le Caicedo Time

Ce dimanche, Felipe Caicedo a égalisé à la 94e minute contre la Juventus. C'est en train de devenir une habitude pour l'attaquant de la Lazio, déjà auteur de son cinquième but décisif en moins d'un an au-delà du temps réglementaire.

Amami o faccio un Caicedo

Il fut un temps où, en Italie, on parlait de "Zona Cesarini" pour parler des buts inscrits dans le temps additionnel. Un hommage à Renato Cesarini, joueur italo-argentin auteur d'un but tardif et décisif contre la Hongrie en 1931. Mythe d'un autre temps, qui est en train d'être balayé par une nouvelle légende. Celle de Felipe Caicedo. Ce dimanche, à la 94e minute d'un Lazio-Juventus qui semblait déjà dans l'escarcelle des, l'attaquant équatorien est venu rappeler à tous qu'avec la Lazio, un match n'est jamais terminé tant que lui est sur la pelouse.Après un slalom de Joaquín Correa, Caicedo a contrôlé le ballon dos au but, et s'est retourné en fusillant Szcz?sny du pied droit (1-1). Il y avait 4 minutes de temps additionnel. Au moment où le ballon quitte le pied de l'attaquant, le chronomètre affiche 94'01. Une ponctualité bluffante, qui prouve surtout quen'en est pas à son coup d'essai. Sept jours plus tôt, sur la pelouse du Torino, il avait offert la victoire à la Lazio (3-4) en scorant à la 97e minute (97'02 pour la précision). Entre les deux, il avait également arraché le point du nul sur la pelouse du Zénith, en Ligue des champions, en égalisant à la 82e minute. Dingue.On pourrait parler là de chance. D'un hasard. D'une réussite folle pendant une semaine. Ce serait mal connaître le bonhomme et son historique